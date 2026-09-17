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Fred, Atletico Mineiro'yu yarı finale taşıdı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Santos karşısında 2 asist yaparak takımının Copa Sudamericana'da yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 11:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fred, Atletico Mineiro'yu yarı finale taşıdı!
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Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Fred, Brezilya'da performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Deneyimli orta saha, Copa Sudamericana çeyrek final rövanşında Santos karşısında sergilediği performansla takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Atletico Mineiro, sahasında oynanan rövanşta Santos'u 4-2 mağlup etti ve karşılaşmayı penaltılara taşıdı. Brezilya ekibi, seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

FRED'DEN 2 ASİST

Fred, Atletico Mineiro'nun geri dönüşünde başrol oynayan isimlerden biri oldu. Brezilyalı futbolcu, Bernard'ın 17. saniyede attığı golde ve Reinier'in 20. dakikadaki golünde asisti yapan isimdi.

Deneyimli orta saha, takımının 4-2'lik galibiyetinde önemli bir performans ortaya koyarken, penaltı atışlarında ise şanssızlık yaşadı.

PENALTIYI KAÇIRDI

Atletico Mineiro'nun seri penaltı atışlarında Fred'in kullandığı penaltıyı Santos kalecisi Gabriel Brazão kurtardı. Buna rağmen Atletico Mineiro, diğer penaltı atışlarında üstünlük sağlayarak 3-1'lik seriyle yarı finale yükseldi.

Atletico Mineiro, Santos karşısındaki galibiyetle Copa Sudamericana'da üst üste üçüncü kez yarı finale yükselirken, Fred de takımının tarihi geri dönüşünde öne çıkan isimler arasında yer aldı.

FRED'DEN SKOR KATKISI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atletico Mineiro forması giymeye başlayan Fred, yeni takımında skor katkısı vermeyi sürdürüyor. Brezilyalı orta saha, Santos karşısındaki iki asistinin ardından takımındaki asist sayısını 3'e yükseltti. Deneyimli futbolcunun ayrıca bir golü bulunuyor.

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