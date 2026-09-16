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Fleetwood Sheffield'ı geçerek çeyrek finale yükseldi!

EFL Carabao Cup'ta Fleetwood, sahasında Sheffield United'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 23:51
Fotoğraf: X.com
Fleetwood Sheffield'ı geçerek çeyrek finale yükseldi!
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EFL Carabao Cup'ta Fleetwood ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi Fleetwood, rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

TURU KENDİ KALESİNE ATILAN GOL GETİRDİ

Karşılaşmanın 57. dakikasında Sheffield United forması giyen Rhys Norrington-Davies, topu kendi ağlarına gönderdi.

Fleetwood, bu golün ardından üstünlüğünü koruyarak Carabao Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

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