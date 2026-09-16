EFL Carabao Cup'ta Fleetwood ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi Fleetwood, rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
TURU KENDİ KALESİNE ATILAN GOL GETİRDİ
Karşılaşmanın 57. dakikasında Sheffield United forması giyen Rhys Norrington-Davies, topu kendi ağlarına gönderdi.
Fleetwood, bu golün ardından üstünlüğünü koruyarak Carabao Cup'ta çeyrek finale yükseldi.
TURU KENDİ KALESİNE ATILAN GOL GETİRDİ
Karşılaşmanın 57. dakikasında Sheffield United forması giyen Rhys Norrington-Davies, topu kendi ağlarına gönderdi.
Fleetwood, bu golün ardından üstünlüğünü koruyarak Carabao Cup'ta çeyrek finale yükseldi.