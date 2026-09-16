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Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray maçı iddiası!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray karşılaşması öncesinde iddialı konuştu. Doğan, takımına ve bordo-mavili taraftarlara güvendiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 12:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray maçı iddiası!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında yeni teknik direktör Thomas Reis ve Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Thomas Reis'in göreve başlamaya çok istekli olduğunu belirten Doğan, Alman teknik adamın Trabzon'a geliş sürecini şöyle anlattı:

"Hoca çok istekli geldi, bence şanslı. O kadar acil gelmek isteyince biz de uçak gönderdik ve aldık."

"İLK GÜNDE BASKIYI GÖRECEK"

Galatasaray karşılaşmasının Thomas Reis için önemli bir başlangıç olacağını kaydeden Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar derbi maçları. Bu işi profesyonel olarak yapıyor olsam hocanın şanslı olduğunu düşünürdüm. Böyle bir maça çıkacak, tribünler tamamen dolu olacak. İlk gününde Trabzonspor'da nasıl bir baskı olduğunu ve işleyişi yerinde görecek."

"TARAFTARIMA VE HOCAMA GÜVENİYORUM"

Galatasaray karşılaşması için galibiyete inandığını vurgulayan Doğan, "Galatasaray'ı yeneriz. Taraftarıma ve takımıma güveniyorum." dedi.

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