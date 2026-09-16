Talisca gitti, Fenerbahçe kazanmayı unuttu

Yabancı kontenjanına takılan Anderson Talisca tarihi bir performans sergilediği (75 maç, 44 gol ve 7 asist) Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giderken, "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir" mesajıyla sitem eden Brezilyalı yıldızın yokluğu fazlasıyla hissediliyor.
GÖZLER ONU ARIYOR
3 Eylül'de sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen sambacı olmadan Beşiktaş'a 2-1 yenilen, Roma ile 1-1, Gaziantep ile de golsüz berabere kalan sarı lacivertliler hiç kazanamadı.
Özellikle Antep deplasmanında gözler hep onu aradı. Çünkü Talisca kırmızı-siyahlı ekibe karşı 4 maça çıkıp, 5 gol atmıştı.
Kapalı savunmaları açma konusunda bir uzman olan Brezilyalı yıldız, kaybedilen 2 puan sonrası taraftarın ilk aklına gelen isimdi.
GÖZLER ONU ARIYOR
3 Eylül'de sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen sambacı olmadan Beşiktaş'a 2-1 yenilen, Roma ile 1-1, Gaziantep ile de golsüz berabere kalan sarı lacivertliler hiç kazanamadı.
Özellikle Antep deplasmanında gözler hep onu aradı. Çünkü Talisca kırmızı-siyahlı ekibe karşı 4 maça çıkıp, 5 gol atmıştı.
Kapalı savunmaları açma konusunda bir uzman olan Brezilyalı yıldız, kaybedilen 2 puan sonrası taraftarın ilk aklına gelen isimdi.