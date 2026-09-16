15 Eylül
Rayo Vallecano-Espanyol
2-1
15 Eylül
Alaves-Valencia
0-1
15 Eylül
Elche-Real Madrid
2-3
15 Eylül
West Ham United-Fulham
2-3
15 Eylül
Ipswich Town-Arsenal
2-4
15 Eylül
Liverpool-Tottenham
3-1
15 Eylül
Ajax-Willem
5-1

Talisca gitti, Fenerbahçe kazanmayı unuttu

Fenerbahçe, Talisca'nın ayrılığının ardından çıktığı 3 maçta da kazanamazken, Brezilyalı yıldızın yokluğu özellikle hücumda fazlasıyla hissedildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 08:24
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Talisca gitti, Fenerbahçe kazanmayı unuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yabancı kontenjanına takılan Anderson Talisca tarihi bir performans sergilediği (75 maç, 44 gol ve 7 asist) Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Giderken, "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir" mesajıyla sitem eden Brezilyalı yıldızın yokluğu fazlasıyla hissediliyor.

GÖZLER ONU ARIYOR

3 Eylül'de sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen sambacı olmadan Beşiktaş'a 2-1 yenilen, Roma ile 1-1, Gaziantep ile de golsüz berabere kalan sarı lacivertliler hiç kazanamadı.

Özellikle Antep deplasmanında gözler hep onu aradı. Çünkü Talisca kırmızı-siyahlı ekibe karşı 4 maça çıkıp, 5 gol atmıştı.

Kapalı savunmaları açma konusunda bir uzman olan Brezilyalı yıldız, kaybedilen 2 puan sonrası taraftarın ilk aklına gelen isimdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.