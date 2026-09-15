Dusan Alimpijevic: 'Beşiktaş'ı iliklerimize kadar yaşıyoruz'

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, S Sport'a özel açıklamalar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı sürecin kendisi ve ailesi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Sırp çalıştırıcı, çocuklarının da Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.
"HAYATIMIN EN İYİ BAĞINI BURADA KURDUM"
Beşiktaş ile kurduğu bağın profesyonel sınırları aşarak ailesinin de hayatına girdiğini dile getiren Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:
"Hayatım boyunca kurduğum en iyi bağ burada oldu. Çocuklarım Beşiktaş'ın ne olduğunun farkına vardılar ve Beşiktaş taraftarı oldular. Artık evde durum biraz duygusal ve kişisel bir hâl aldı."
"HER YERDE SİYAH-BEYAZ FORMALAR GİYİYORUZ"
Ailesinin günlük hayatında da siyah-beyaz renklerin önemli bir yere sahip olduğunu anlatan deneyimli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün gün evde, okulda, sahada, her yerde siyah-beyaz formalar giyiyoruz. Çocuklarla birlikte bu renkler için savaşmaya bile hazırız. Bu yüzden biz de artık Beşiktaş'ın temsil ettiği her şeyi iliklerimize kadar yaşamaya başladık."
"TÜRKİYE ÜÇ EUROLEAGUE TAKIMINI HAK EDİYOR"
Türk basketbolunun son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlara dikkat çeken Alimpijević, Türkiye'nin EuroLeague'de en az üç takımla temsil edilmesi gerektiğini savundu:
"Türkiye ülke olarak spora çok büyük yatırımlar yapıyor. Bütün bu altyapı, takımlar, takım bütçeleri ve spora duyulan tutkuyla bunu kesinlikle hak ediyor."
Türkiye'deki basketbol salonlarının ve milli takıma yapılan yatırımların önemli bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Alimpijevic, "Türkiye'nin EuroLeague'de en az üç takımı olmayı kesinlikle hak ettiğini söyleyebilirim. Bence kimsenin EuroLeague'de üç Türk takımının yer almasıyla bir sorunu olmaz." ifadelerini kullandı.
JOKIC İÇİN ÇARPICI SÖZLER
Alimpijevic, NBA'in en önemli yıldızları arasında yer alan Nikola Jokic'in birlikte çalıştığı isimler üzerindeki etkisine de değindi.
Jokic gibi özel bir oyuncunun teknik ekibi de olduğundan daha başarılı gösterebildiğini belirten Sırp çalıştırıcı, esprili bir dille şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sahip olduğunuz herhangi bir fikirle Jokic sayesinde çok daha zeki görünüyorsunuz. Oyuncularınız çok daha iyi oyunculara dönüşüyor ama siz de çok daha iyi bir koç oluyorsunuz."
"Bu aslında tehlikeli bir şey. Çünkü ona koçluk yaptıktan sonra kendinizi kandırıp 'Vay canına, ben çok iyiyim' diyebilirsiniz. Hayır, bu seninle ilgili değil, onunla ilgili bir şey..."
"HAYATIMIN EN İYİ BAĞINI BURADA KURDUM"
Beşiktaş ile kurduğu bağın profesyonel sınırları aşarak ailesinin de hayatına girdiğini dile getiren Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:
"Hayatım boyunca kurduğum en iyi bağ burada oldu. Çocuklarım Beşiktaş'ın ne olduğunun farkına vardılar ve Beşiktaş taraftarı oldular. Artık evde durum biraz duygusal ve kişisel bir hâl aldı."
"HER YERDE SİYAH-BEYAZ FORMALAR GİYİYORUZ"
Ailesinin günlük hayatında da siyah-beyaz renklerin önemli bir yere sahip olduğunu anlatan deneyimli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün gün evde, okulda, sahada, her yerde siyah-beyaz formalar giyiyoruz. Çocuklarla birlikte bu renkler için savaşmaya bile hazırız. Bu yüzden biz de artık Beşiktaş'ın temsil ettiği her şeyi iliklerimize kadar yaşamaya başladık."
"TÜRKİYE ÜÇ EUROLEAGUE TAKIMINI HAK EDİYOR"
Türk basketbolunun son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlara dikkat çeken Alimpijević, Türkiye'nin EuroLeague'de en az üç takımla temsil edilmesi gerektiğini savundu:
"Türkiye ülke olarak spora çok büyük yatırımlar yapıyor. Bütün bu altyapı, takımlar, takım bütçeleri ve spora duyulan tutkuyla bunu kesinlikle hak ediyor."
Türkiye'deki basketbol salonlarının ve milli takıma yapılan yatırımların önemli bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Alimpijevic, "Türkiye'nin EuroLeague'de en az üç takımı olmayı kesinlikle hak ettiğini söyleyebilirim. Bence kimsenin EuroLeague'de üç Türk takımının yer almasıyla bir sorunu olmaz." ifadelerini kullandı.
JOKIC İÇİN ÇARPICI SÖZLER
Alimpijevic, NBA'in en önemli yıldızları arasında yer alan Nikola Jokic'in birlikte çalıştığı isimler üzerindeki etkisine de değindi.
Jokic gibi özel bir oyuncunun teknik ekibi de olduğundan daha başarılı gösterebildiğini belirten Sırp çalıştırıcı, esprili bir dille şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sahip olduğunuz herhangi bir fikirle Jokic sayesinde çok daha zeki görünüyorsunuz. Oyuncularınız çok daha iyi oyunculara dönüşüyor ama siz de çok daha iyi bir koç oluyorsunuz."
"Bu aslında tehlikeli bir şey. Çünkü ona koçluk yaptıktan sonra kendinizi kandırıp 'Vay canına, ben çok iyiyim' diyebilirsiniz. Hayır, bu seninle ilgili değil, onunla ilgili bir şey..."