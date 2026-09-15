Galatasaray'da Okan Buruk nefes aldı!

Sezona kadro derinliği hedefiyle başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yüzü gülüyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon başında Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen ile ilk 11'e doğrudan aday 12 oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin ardından daha alternatifli bir kadroya dönüştü.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve Lesley Ugochukwu ile birlikte doğrudan ilk 11'e aday oyuncu sayısı 15'i aştı.
DERİN NEFES ALINDI
Okan Buruk'un dile getirdiği iki ilk 11'li kadroya yaklaşılması yoğun maç temposu öncesinde teknik heyete derin bir nefes aldırdı.
Sarı-kırmızılı ekibe katılan yeni isimlerin sergilediği performans ve uyum süreci camiada beklentiyi yükseltiyor...
DENİZ GÜL GÜVEN VERDİ
Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattı için endişelenen taraftarların yüreğine Deniz Gül su serpti. Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başlayan genç santrfor, sergilediği istekli futbol, direkten dönen topu ve hücum hattındaki hareketliliğiyle geçer not aldı.
BATRAKOV SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRİYOR
Kadroya katıldığı günden itibaren oyuna girdiği dakikalarda oyuna yaptığı katkıyla dikkat çeken genç yıldız Aleksey Batrakov, rotasyonun en güçlü kozlarından biri haline geldi.
RAFAEL LEAO HEYECANI
Henüz tam olarak fiziksel hazır seviyesine ulaşamamış olsa da dünya yıldızı Rafael Leao'nun sahada varlığı dahi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.
İLK 11'İ ZORLUYOR
Orta sahadaki fiziki üstünlüğü ve alan kapatma becerisiyle öne çıkan Lesley Ugochukwu, her geçen gün takıma daha fazla adapte olarak ilk 11'i zorlamaya başladı.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve Lesley Ugochukwu ile birlikte doğrudan ilk 11'e aday oyuncu sayısı 15'i aştı.
DERİN NEFES ALINDI
Okan Buruk'un dile getirdiği iki ilk 11'li kadroya yaklaşılması yoğun maç temposu öncesinde teknik heyete derin bir nefes aldırdı.
Sarı-kırmızılı ekibe katılan yeni isimlerin sergilediği performans ve uyum süreci camiada beklentiyi yükseltiyor...
DENİZ GÜL GÜVEN VERDİ
Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattı için endişelenen taraftarların yüreğine Deniz Gül su serpti. Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başlayan genç santrfor, sergilediği istekli futbol, direkten dönen topu ve hücum hattındaki hareketliliğiyle geçer not aldı.
BATRAKOV SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRİYOR
Kadroya katıldığı günden itibaren oyuna girdiği dakikalarda oyuna yaptığı katkıyla dikkat çeken genç yıldız Aleksey Batrakov, rotasyonun en güçlü kozlarından biri haline geldi.
RAFAEL LEAO HEYECANI
Henüz tam olarak fiziksel hazır seviyesine ulaşamamış olsa da dünya yıldızı Rafael Leao'nun sahada varlığı dahi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.
İLK 11'İ ZORLUYOR
Orta sahadaki fiziki üstünlüğü ve alan kapatma becerisiyle öne çıkan Lesley Ugochukwu, her geçen gün takıma daha fazla adapte olarak ilk 11'i zorlamaya başladı.