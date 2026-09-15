Güney Kore futbolunda takvim tartışması: Sıcak da dert, soğuk da

Asya'nın en köklü profesyonel liglerinden biri olan Kore Ligi'nde yapılan son ankete göre 29 teknik adamın yüzde 70'ten fazlası, ligin geleneksel takvimini bırakıp Avrupa formatına yaklaşmasını istiyor.



Buna göre sezonun ağustos sonu ya da eylül başında başlaması, kış aylarında ara verilmesi ve yarışmanın bahar aylarında tamamlanması planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

SICAKLAR ENDİŞE YARATIYOR

Bu tartışmanın büyümesindeki en önemli neden ise iklim krizi. Güney Kore'de yaz ayları son dönemde çok daha sert geçmeye başladı. Ağustos başında Yangsan kentinde sıcaklık 42,5 dereceye kadar çıktı ve bu değer, ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklardan biri oldu. Başkent Seul'de ise sıcaklığın 25 derecenin altına inmediği 17 tropikal gece art arda yaşandı.





Aşırı sıcaklar sadece futbolcuları değil taraftarları da etkiledi. Bazı karşılaşmalarda tribünlerde fenalaşan taraftarlar olurken, teknik adamlar da oyunun kalitesinin bu hava koşullarında ciddi biçimde düştüğünü savundu.





Kore Meteoroloji İdaresi'nin 2025 sonunda yayımladığı rapor da tabloyu daha çarpıcı hale getirdi. Rapora göre ülkedeki ortalama sıcaklık yalnızca 2020-2024 döneminde 0,9 derece arttı. Son 100 yıldaki toplam artışın 1,9 derece olduğu düşünüldüğünde, son yıllardaki yükselişin ne kadar dikkat çekici olduğu ortaya çıktı.





FUTBOLCULAR DA DEĞİŞİM İSTİYOR

Güney Kore Profesyonel Futbolcular Birliği de takvim değişikliğini savunan kurumlar arasında yer aldı. Birlik, hem oyuncu sağlığının korunması hem de ligin uluslararası rekabet gücünün zayıflamaması için yeni bir modele geçilmesi gerektiğini vurguladı.





Oyuncular cephesi, Avrupa ile aynı takvimde oynamanın yalnızca sağlık ve seyirci konforu açısından değil, transfer piyasası bakımından da avantaj sağlayacağını düşünüyor. Böylece Kore kulüplerinin yaz transfer döneminde Avrupa ile daha senkronize hareket edebileceği ve oyuncu alım-satımında daha verimli bir süreç yaşayabileceği ifade ediliyor.





JAPONYA ÖRNEĞİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kore'deki tartışmalarda Japonya örneği de öne çıkıyor. Uzun yıllar benzer takvim kullanan J League, bu sezon itibarıyla Avrupa benzeri yeni düzene geçti. Japon futbolunda uzun süredir, yetenekli genç oyuncuların Avrupa'ya transferinde beklenen gelirlerin elde edilemediği yönünde eleştiriler vardı. Yeni sistemin, bu açıdan kulüplere daha fazla fırsat sunabileceği belirtiliyor.





Ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi'nin de 2023'te benzer bir takvim modeline yönelmiş olması, bölgesel uyum açısından önemli bir adım olarak görülüyor.





ASIL SORUN: KIŞ ŞARTLARI

Ancak Güney Kore açısından mesele sadece yaz sıcağı değil. Ülkede birçok kulübün bulunduğu bölgelerde kış ayları Japonya'ya kıyasla daha sert geçiyor. 38 maçlık uzun bir sezon için sıfırın altındaki sıcaklıklarda futbol oynatmak da ayrı bir problem olarak değerlendiriliyor.





Meteoroloji verilerine göre ülkede yaz mevsimi 25 gün uzarken, kış mevsimi 22 gün kısaldı. Bu eğilim devam ederse gelecekte kış arası eskisi kadar uzun tutulmak zorunda kalmayabilir. Buna karşın yaz ortasında daha kapsamlı bir ara fikri de seçenekler arasında yer alıyor.





DEĞİŞİM 2030'A KADAR GERÇEKLEŞEBİLİR

Takvim değişikliğinin sanılandan daha erken gelebileceği konuşuluyor. Japonya'nın daha önce uyguladığı kısa geçiş sezonu modeli, Kore için de örnek olabilir. Özellikle 2030 Dünya Kupası öncesindeki dönem, yeni sisteme geçiş için uygun bir fırsat olarak görülüyor.





ASYA'DA TEK GÜNDEM FUTBOL DEĞİL

Benzer iklim kaynaklı takvim tartışmaları sadece futbolla sınırlı değil. Dünyanın en büyük kriket organizasyonlarından biri olan Hindistan Premier Ligi'nde de mart-mayıs arasında oynanan mevcut sezonun öne çekilmesi değerlendiriliyor. Yetkililer, mayıs ayındaki aşırı sıcakların büyük bir sorun haline geldiğini açıkça dile getirdi.





Öte yandan bisiklet dünyasının en köklü organizasyonlarından Tour de France da bu yaz sıcak hava ve orman yangınları nedeniyle zor günler yaşadı. Yarışın son etaplarında, seyircilere kendi güvenlikleri için bölgeden uzak durmaları yönünde uyarılar yapılması dikkat çekti.





Şimdilik Tour de France'ın 120 yıllık temmuz geleneğinin bozulması beklenmese de etap saatlerinin günün daha serin bölümlerine kaydırılması ihtimali güç kazanmış durumda.





ESNEKLİK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Güney Kore futbolunda artık temel soru, "Sezon ne zaman başlamalı?"dan çok "İklim krizine uyum sağlayan en doğru model ne olmalı?" haline gelmiş durumda. Gerek oyuncu sağlığı gerek taraftar deneyimi gerekse ekonomik rekabet açısından bakıldığında, önümüzdeki yıllarda daha esnek ve yeni koşullara uyumlu takvimlerin sporda çok daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.



