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Thomas Reis, Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor, Thomas Reis ile prensipte anlaştı. Alman teknik adam, bugün (Salı) Trabzon'da olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 13:51
Haber: Sabah
Thomas Reis, Trabzonspor için geliyor!
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Trabzonspor, yeni teknik direktör arayışlarında sona geldi. Birçok isimle görüşen bordo-mavililer, rotasını son olarak Thomas Reis'e kırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, Türkiye'de daha önce Samsunspor'da çalışan ve şu anda Ludogorets'te görev yapan Thomas Reis ile prensipte anlaştı.

A Spor'da yer alan habere göre, Alman teknik adamın, bugün (Salı) Trabzon'da olması bekleniyor.

Trabzonspor, Thomas Reis için Ludogorets'e tazminat ödeyecek.

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Reis, Trabzonspor ile anlaşmasının resmiyete dökülmesiyle birlikte bordo-mavililerin başında ilk maçına Galatasaray maçında çıkacak.

THOMAS REIS'İN PERFORMANSI

Samsunspor ile 2024/25 sezonunda çalışmaya başlayan Reis, 72 maçta 33 galibiyet ve 21 mağlubiyet ile 1.63 puan ortalaması yakaladı.

Alman teknik adam, bu sezon çalıştırmaya başladığı Ludogorets'te ise 11 maçın 7'sini kazandı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Tek mağlubiyetini Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv'e karşı deplasmanda aldı.

Thomas Reis geçmişte Bochum II, Bochum U19, Wolfsburg U19, Bochum ve Schalke 04'ü de çalıştırdı.

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