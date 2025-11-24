Öğretmenler Günü neden 24 kasım'da kutlanıyor?

Her yıl okullarda şiirlerle, törenlerle ve duygusal anlarla kutlanan Öğretmenler Günü, aslında derin bir tarihsel anlama sahip. Dünyanın pek çok ülkesinde UNESCO'nun önerisiyle 5 Ekim'de kutlanan bu gün, Türkiye'de neden özellikle 24 Kasım'da kutlanıyor? İşte cevabı.

24 Kasım tarihinin seçilmesindeki temel neden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği gün olmasıdır.

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra, 1 Kasım 1928 tarihinde Harf Devrimi yapılmış ve Latin harflerine dayalı yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir. Okuma yazma oranının son derece düşük olduğu o dönemde, halka yeni harfleri öğretmek amacıyla dev bir eğitim seferberliği başlatılmıştır. Bu seferberliğin adı **"Millet Mektepleri"**dir.

Millet Mektepleri'nin resmi açılışı ve çalışmalarına başlamasıyla birlikte, bu büyük eğitim ordusunun başına kimin geçeceği sorusu gündeme gelmiştir.

Bakanlar Kurulu, 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını vermeyi kararlaştırmıştır. Bu karar, 24 Kasım 1928 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi ile resmileşmiş ve Atatürk, bu unvanı kabul etmiştir.

Atatürk'ün Başöğretmen olduğu 24 Kasım tarihi, uzun yıllar boyunca eğitim camiasında önemli bir gün olarak anılsa da, resmi olarak "Öğretmenler Günü" ilan edilmesi 1981 yılına dayanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında, Kenan Evren başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi, bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek istemiştir. Böylece 24 Kasım, her yıl öğretmenlerin fedakarlıklarının anıldığı ve onurlandırıldığı "Öğretmenler Günü" olarak kabul edilmiştir.