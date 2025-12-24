24 Aralık
Trabzonspor'da acil transfer kararı!

Trabzonspor; sol bek, stoper, sol kanat ve forvet transferlerini kısa sürede tamamlamak istiyor.

24 Aralık 2025 09:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da acil transfer kararı!






Süper Lig'e iyi başlayan ancak son haftalarda sakatlıklar, Afrika Kupası ve cezalılar nedeniyle istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, sezonun ikinci yarısında zirve yarışını sürdürebilmek için, "Acil transfer planı" devreye sokuldu.

Hedef 10-15 günlük süre içerisinde takıma direkt katkı yapabilecek ve 11'de oynayabilecek 4 transfer yapabilmek. Ancak yabancı kontenjanının doluluğu nedeniyle bu transferlerden en az 2'sinin yerli futbolcu olması da planlanıyor.

Fatih Tekke, raporunda "Ara oyuncu değil, net oyuncu transfer etmeliyiz" diyerek, takımın ihtiyaçlarını sol bek, stoper, sol kanat ve forvet oyuncusu olarak iletti.


NWAKAEME GELİYOR

Trabzonspor, 2 Ocak 2026'da başlayacak olan ara transfer sezonu için TFF'ye ilk ismini verdi. Bordo-mavili takım, sezon başında lisansını askıya aldığı Nwakaeme'nin 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde lisansının aktif edilmesi için gerekli olan tüm evrakları TFF'ye iletti.

Böylelikle Trabzonspor, Nwakaeme'ye 5 Ocak tarihinde Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa yarı final maçında forma giydirebilecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
