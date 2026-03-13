Anadolu Efes son saniyede kazandı!

EuroLeague 31. hafta maçında Bayern Münih ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. SAP Garden'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-80'lik skorla kazandı.
2 hafta sonra kazanan Anadolu Efes 10. galibiyetini elde etti.
Bayern Münih ise 18. kez yenildi.
İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin başında 16 sayıya çıkan farkı 4'e kadar indirdi. Bayern Münih, son periyoda 58-53 önde girdi.
Başa baş bir mücadeleye sahne olan dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Swider'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 81-80 kazandı.
SAP Garden'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-14 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 39-26 üstün gitti.
KAZANDIK KAZANDIK KAZANDIIKKK!!!!! 💪💪💪
Cole Swider'dan buzzerbeater geldi! 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3hz7jbMib0
— S Sport (@ssporttr) March 12, 2026
