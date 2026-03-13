Anadolu Efes son saniyede kazandı!

KAZANDIK KAZANDIK KAZANDIIKKK!!!!! 💪💪💪



Cole Swider'dan buzzerbeater geldi! 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3hz7jbMib0



— S Sport (@ssporttr) March 12, 2026

EuroLeague 31. hafta maçında Bayern Münih ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. SAP Garden'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-80'lik skorla kazandı.2 hafta sonra kazanan Anadolu Efes 10. galibiyetini elde etti.Bayern Münih ise 18. kez yenildi.SAP Garden'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-14 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 39-26 üstün gitti.İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin başında 16 sayıya çıkan farkı 4'e kadar indirdi. Bayern Münih, son periyoda 58-53 önde girdi.Başa baş bir mücadeleye sahne olan dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Swider'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 81-80 kazandı.