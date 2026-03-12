Eden Hazard: 'Vinicius 30 yaşında futbolu bırakabilir!'

Real Madrid'in eski yıldızlarından Eden Hazard, takımın önemli isimlerinden Vinicius Junior ile ilgili konuştu.
Hazard, yaşadıklarından sonra 25 yaşındaki Vinicius Junior'un 30 yaşında futbola veda edebileceğini ve böyle bir duruma şaşırmayacağını söyledi.
İspanyol devinde kısa da olsa Vinicius Junior ile birlikte forma giyen Eden Hazard, "O sadece futbolu seven, oynamayı seven ve sadece eğlenmek isteyen biri. Benim sahada olduğum zamanlardaki halime benziyor." dedi.
"İNSANLAR BUNU UNUTUYOR"
Sözlerine devam eden Belçikalı eski yıldız, Vinicius Junior'un son dönemde özellikle ırkçılıkla ilgili yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Hazard, "Şimdi, sahaya kattıklarından çok, yaptıklarından veya katlandıklarından bahsediyoruz. İnsanlar onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor. Bu onun üzerinde baskı yaratıyor olmalı. Maça çıkıp sadece futbolu düşünmek kolay olamaz." dedi.
"ZAVALLI ÇOCUK"
Eden Hazard, "Maçtan önce kafasında o kadar çok şey var ki... Bazen ona, "Zavallı çocuk" diyorum. Bununla başa çıkması gerektiğini biliyor, yaptırımlar açısından pek bir şey olmayacağını biliyor, onun için bir yük olmalı. 30 yaşında futbolu bırakacağını söylerse şaşırmam çünkü hiçbir şey değişmiyor!" sözlerini sarf etti.
Vinicius'a bir tavsiye verse bunun ne olacağına dair soruya yanıt veren Eden Hazard, "Bir arkadaşı olarak ona şöyle derdim; 'Dikkatli ol. İstediğin gibi oyna ama dikkatli ol. İnsanlar senin tarafında, o yüzden futbol oyna, eğlen, biz gerçek futbol taraftarlarını mutlu et. Dans ettiğinde, insanlar seni sevsin diye belli bir şekilde dans et. Ronaldinho da dans etti; tüm bu hikayeleri gördüğüm hatırlamıyorum.'" dedi.
25 yaşındaki Vinicius Junior, İspanya La Liga'da daha önce ırkçılığa maruz kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanan maçta Gianluca Prestianni ile yaşadıklarıyla gündem oldu.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid forması altında bu sezon 40 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 13 gol attı ve 11 asist yaptı.
