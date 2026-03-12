Eden Hazard: 'Vinicius 30 yaşında futbolu bırakabilir!'

Real Madrid'in eski yıldızlarından Eden Hazard, takımın önemli isimlerinden Vinicius Junior ile ilgili konuştu.Hazard, yaşadıklarından sonra 25 yaşındaki Vinicius Junior'un 30 yaşında futbola veda edebileceğini ve böyle bir duruma şaşırmayacağını söyledi.İspanyol devinde kısa da olsa Vinicius Junior ile birlikte forma giyen Eden Hazard,dedi.Sözlerine devam eden Belçikalı eski yıldız, Vinicius Junior'un son dönemde özellikle ırkçılıkla ilgili yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Hazarddedi.Eden Hazard," sözlerini sarf etti.Vinicius'a bir tavsiye verse bunun ne olacağına dair soruya yanıt veren Eden Hazarddedi.25 yaşındaki Vinicius Junior, İspanya La Liga'da daha önce ırkçılığa maruz kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanan maçta Gianluca Prestianni ile yaşadıklarıyla gündem oldu.Real Madrid forması altında bu sezon 40 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 13 gol attı ve 11 asist yaptı.