12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
5-1
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
0-02'
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
1-2
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
2-1

Eden Hazard: "Vinicius 30 yaşında futbolu bırakabilir!"

Real Madrid'in eski yıldızı Eden Hazard, İspanyol devinde birlikte forma giydiği Vinicius Junior'un 30 yaşında futbolu bırakabileceğini ve bu duruma şaşırmayacağını söyledi.

calendar 12 Mart 2026 18:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eden Hazard: 'Vinicius 30 yaşında futbolu bırakabilir!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'in eski yıldızlarından Eden Hazard, takımın önemli isimlerinden Vinicius Junior ile ilgili konuştu.

Hazard, yaşadıklarından sonra 25 yaşındaki Vinicius Junior'un 30 yaşında futbola veda edebileceğini ve böyle bir duruma şaşırmayacağını söyledi.

İspanyol devinde kısa da olsa Vinicius Junior ile birlikte forma giyen Eden Hazard, "O sadece futbolu seven, oynamayı seven ve sadece eğlenmek isteyen biri. Benim sahada olduğum zamanlardaki halime benziyor." dedi.

"İNSANLAR BUNU UNUTUYOR"

Sözlerine devam eden Belçikalı eski yıldız, Vinicius Junior'un son dönemde özellikle ırkçılıkla ilgili yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Hazard, "Şimdi, sahaya kattıklarından çok, yaptıklarından veya katlandıklarından bahsediyoruz. İnsanlar onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor. Bu onun üzerinde baskı yaratıyor olmalı. Maça çıkıp sadece futbolu düşünmek kolay olamaz." dedi.

"ZAVALLI ÇOCUK"

Eden Hazard, "Maçtan önce kafasında o kadar çok şey var ki... Bazen ona, "Zavallı çocuk" diyorum. Bununla başa çıkması gerektiğini biliyor, yaptırımlar açısından pek bir şey olmayacağını biliyor, onun için bir yük olmalı. 30 yaşında futbolu bırakacağını söylerse şaşırmam çünkü hiçbir şey değişmiyor!" sözlerini sarf etti.

Vinicius'a bir tavsiye verse bunun ne olacağına dair soruya yanıt veren Eden Hazard, "Bir arkadaşı olarak ona şöyle derdim; 'Dikkatli ol. İstediğin gibi oyna ama dikkatli ol. İnsanlar senin tarafında, o yüzden futbol oyna, eğlen, biz gerçek futbol taraftarlarını mutlu et. Dans ettiğinde, insanlar seni sevsin diye belli bir şekilde dans et. Ronaldinho da dans etti; tüm bu hikayeleri gördüğüm hatırlamıyorum.'" dedi.




25 yaşındaki Vinicius Junior, İspanya La Liga'da daha önce ırkçılığa maruz kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanan maçta Gianluca Prestianni ile yaşadıklarıyla gündem oldu.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid forması altında bu sezon 40 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 13 gol attı ve 11 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.