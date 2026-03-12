12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
0-140'
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
2-3
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Fred için istediği ücret

Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro, Fenerbahçe'den Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Atletico Mineiro'nun görüşmelerini yoğunlaştırdığı, sarı-lacivertlilerin ise transfer için bonservis talebini Brezilya ekibine ilettiği belirtildi.

calendar 12 Mart 2026 15:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Fred için istediği ücret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Manchester United'dan Ağustos 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sonra erecek. Tecrübeli futbolcu, yaz transfer dönemi için Brezilya ekiplerinin radarına girdi.

Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre; Atletico Mineiro, Fred'in durumunu yakından takip ediyor. Oyuncunun transfere olumlu yaklaştığı ancak nihai kararını vermeden önce Avrupa'daki seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı. 

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO

Fred'in daha önce Corinthians, Cruzeiro ve Internacional'in de gündemine geldiği ancak 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den kazandığı yıllık ücretin yüksek olması nedeniyle transferin gerçekleşmediği kaydedildi. 

Fenerbahçe'nin Fred'in bonservsi için 12 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı ve 15 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
