Brezilya basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Fred için istediği ücret

Manchester United'dan Ağustos 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sonra erecek. Tecrübeli futbolcu, yaz transfer dönemi için Brezilya ekiplerinin radarına girdi.



Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre; Atletico Mineiro, Fred'in durumunu yakından takip ediyor. Oyuncunun transfere olumlu yaklaştığı ancak nihai kararını vermeden önce Avrupa'daki seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.



FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO



Fred'in daha önce Corinthians, Cruzeiro ve Internacional'in de gündemine geldiği ancak 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den kazandığı yıllık ücretin yüksek olması nedeniyle transferin gerçekleşmediği kaydedildi.



Fenerbahçe'nin Fred'in bonservsi için 12 milyon euro talep ettiği ifade edildi.



FENERBAHÇE PERFORMANSI



Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı ve 15 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.







