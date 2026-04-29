Fenerbahçe'den Dortmund'a 25 milyon euro'luk yanıt!

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un ilgi mektubu gönderdiği Dorgeles Nene için 25 milyon euro bekliyor.

calendar 29 Nisan 2026 15:02 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 15:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Dortmund'a 25 milyon euro'luk yanıt!
Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene'ye Almanya'dan önemli bir talip çıktı.

DORTMUND'DAN İLGİ MEKTUBU

A Spor'da yer alan habere göre, Almanya'dan Borussia Dortmund, 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Borussia Dortmund, Dorgeles Nene transferi için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Dorgeles Nene için 25 milyon euro bonservis bekliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 39 maçta süre bulan Malili futbolcu, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
