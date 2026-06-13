Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

"Uzay Şehri" kapılarını dünyaya açıyor: Houston Dünya Kupası'na hazır

ABD'nin en kalabalık dördüncü şehri ve havacılık endüstrisinin merkezi olan Houston, 2026 FIFA Dünya Kupası için tüm hazırlıklarını tamamladı. "Uzay Şehri" olarak anılan Teksas eyaletinin dev merkezi, organizasyon kapsamında 5 grup mücadelesinin yanı sıra son 32 ve son 16 turlarından birer maça ev sahipliği yapacak.

calendar 13 Haziran 2026 14:58
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
'Uzay Şehri' kapılarını dünyaya açıyor: Houston Dünya Kupası'na hazır
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın heyecan merkezlerinden biri olan Houston, uzay, enerji ve tıp alanındaki küresel liderliğini spor dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Etnik çeşitliliği ve zengin spor kültürüyle öne çıkan Teksas eyaletinin en büyük şehri, turnuva boyunca 7 karşılaşmaya sahne olacak.

MAÇLAR İLK AÇILIR-KAPANIR TAVANLI NFL STADYUMUNDA

Houston'daki futbol müsabakaları, NRG Park bölgesinde yer alan 72 bin seyirci kapasiteli Houston Stadyumu'nda oynanacak. ABD'de açılır-kapanır tavan sistemine sahip ilk Amerikan Futbolu Ligi (NFL) stadyumu olma unvanını taşıyan bu dev tesis, geçmişte Copa America ve Manchester derbisi gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı. Houston Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda 5 grup maçının yanı sıra son 32 ve son 16 turlarında birer karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

AY'LA İLK TEMAS KURAN ŞEHİR

1837 yılında kurulan ve adını General Sam Houston'dan alan şehir, 1969 yılında Ay yüzeyinden yeryüzüne gönderilen ilk telsiz mesajının ulaştığı yer olma özelliğini taşıyor. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne, astronot eğitimlerine ve görev kontrol merkezine ev sahipliği yapan Houston için uzay kavramı, turistik bir unsur olmaktan ziyade kentin kimliğini oluşturuyor. Dünyanın en büyük medikal kompleksi Texas Medical Center'ı da bünyesinde barındıran kent, tarihi mirasını bilim ve teknolojiyle birleştiriyor.

BARBEKÜ KÜLTÜRÜ VE CANLI SANAT PERFORMANSI

Turnuva boyunca taraftarlar için tamamen ücretsiz ve geniş kapsamlı bir FIFA Fan Zone (taraftar festivali) alanı kurulacak. Bu alanlarda dev ekranlardan yüksek çözünürlüklü maç yayınları yapılırken, Teksas'ın dünyaca ünlü barbekü lezzetleri ve yerel yemek seçenekleri sunulacak. Ayrıca, Teksaslı ünlü sanatçı Opie Otterstad, turnuva boyunca Houston Hall'da canlı resim performansı sergileyerek 2026 FIFA Dünya Kupası Houston temalı bir eseri gerçek zamanlı olarak üretecek.

KUZEY AMERİKA'DA FUTBOLUN PRESTİJLİ KALESİ

Houston'ın futbol geçmişi, köklü yerel ve uluslararası bir kültüre dayanıyor. Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) üst üste şampiyonluklar yaşayan Houston Dynamo ve kadın futbolunun güçlü temsilcisi Houston Dash ile şehirde tam anlamıyla bir futbol ekolü hakimiyet sürüyor. Kent, spor organizasyonlarının yanı sıra Houston Tiyatro Bölgesi, doğa bilimleri müzesi ve Buffalo Bayou Park gibi devasa yeşil alanlarıyla da ziyaretçilerini ağırlayacak.

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"Uzay Şehri" kapılarını dünyaya açıyor: Houston Dünya Kupası'na hazır
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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