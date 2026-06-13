'Uzay Şehri' kapılarını dünyaya açıyor: Houston Dünya Kupası'na hazır

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın heyecan merkezlerinden biri olan Houston, uzay, enerji ve tıp alanındaki küresel liderliğini spor dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Etnik çeşitliliği ve zengin spor kültürüyle öne çıkan Teksas eyaletinin en büyük şehri, turnuva boyunca 7 karşılaşmaya sahne olacak.



MAÇLAR İLK AÇILIR-KAPANIR TAVANLI NFL STADYUMUNDA



Houston'daki futbol müsabakaları, NRG Park bölgesinde yer alan 72 bin seyirci kapasiteli Houston Stadyumu'nda oynanacak. ABD'de açılır-kapanır tavan sistemine sahip ilk Amerikan Futbolu Ligi (NFL) stadyumu olma unvanını taşıyan bu dev tesis, geçmişte Copa America ve Manchester derbisi gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı. Houston Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda 5 grup maçının yanı sıra son 32 ve son 16 turlarında birer karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.



AY'LA İLK TEMAS KURAN ŞEHİR



1837 yılında kurulan ve adını General Sam Houston'dan alan şehir, 1969 yılında Ay yüzeyinden yeryüzüne gönderilen ilk telsiz mesajının ulaştığı yer olma özelliğini taşıyor. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne, astronot eğitimlerine ve görev kontrol merkezine ev sahipliği yapan Houston için uzay kavramı, turistik bir unsur olmaktan ziyade kentin kimliğini oluşturuyor. Dünyanın en büyük medikal kompleksi Texas Medical Center'ı da bünyesinde barındıran kent, tarihi mirasını bilim ve teknolojiyle birleştiriyor.



BARBEKÜ KÜLTÜRÜ VE CANLI SANAT PERFORMANSI



Turnuva boyunca taraftarlar için tamamen ücretsiz ve geniş kapsamlı bir FIFA Fan Zone (taraftar festivali) alanı kurulacak. Bu alanlarda dev ekranlardan yüksek çözünürlüklü maç yayınları yapılırken, Teksas'ın dünyaca ünlü barbekü lezzetleri ve yerel yemek seçenekleri sunulacak. Ayrıca, Teksaslı ünlü sanatçı Opie Otterstad, turnuva boyunca Houston Hall'da canlı resim performansı sergileyerek 2026 FIFA Dünya Kupası Houston temalı bir eseri gerçek zamanlı olarak üretecek.



KUZEY AMERİKA'DA FUTBOLUN PRESTİJLİ KALESİ



Houston'ın futbol geçmişi, köklü yerel ve uluslararası bir kültüre dayanıyor. Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) üst üste şampiyonluklar yaşayan Houston Dynamo ve kadın futbolunun güçlü temsilcisi Houston Dash ile şehirde tam anlamıyla bir futbol ekolü hakimiyet sürüyor. Kent, spor organizasyonlarının yanı sıra Houston Tiyatro Bölgesi, doğa bilimleri müzesi ve Buffalo Bayou Park gibi devasa yeşil alanlarıyla da ziyaretçilerini ağırlayacak.



