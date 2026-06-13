13 Haziran
Katar-İsviçre
22:00
14 Haziran
Brezilya-Fas
01:00
14 Haziran
Haiti-İskoçya
04:00
14 Haziran
Avustralya-Türkiye
07:00
13 Haziran
FC Inter Turku-Oulu
15:00

Fenerbahçe'den Karim Adeyemi hamlesi

Fenerbahçe, sağ kanat transferi için rotasını Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'ye çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 13:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Karim Adeyemi hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sağ kanada yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'ye çevirdi.

Sarı lacivertliler, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüyle temasa geçti.

Adeyemi'nin menajeriyle de ilk görüşme gerçekleştirildi.

DORTMUND'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Premier Lig ekiplerinin de peşinde olduğu yıldız için Alman ekibi 30 ila 35 milyon euro seviyesinde bonservis talep ediyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.