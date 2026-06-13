Fenerbahçe'den Karim Adeyemi hamlesi

Sağ kanada yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'ye çevirdi.
Sarı lacivertliler, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüyle temasa geçti.
Adeyemi'nin menajeriyle de ilk görüşme gerçekleştirildi.
DORTMUND'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Premier Lig ekiplerinin de peşinde olduğu yıldız için Alman ekibi 30 ila 35 milyon euro seviyesinde bonservis talep ediyor.
Sarı lacivertliler, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüyle temasa geçti.
Adeyemi'nin menajeriyle de ilk görüşme gerçekleştirildi.
DORTMUND'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Premier Lig ekiplerinin de peşinde olduğu yıldız için Alman ekibi 30 ila 35 milyon euro seviyesinde bonservis talep ediyor.