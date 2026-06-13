Galatasaray'da Matvey Kislyak ayrılığa bağlı!

Galatasaray, 10+4 yabancı kuralına uygun futbolcu arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, rotayı Rusya'ya çevirdi.
Galatasaray, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki Rus orta saha, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine taktı.
CSKA Moskova ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray Yönetimi, Avrupa'dan talipleri olan Gabriel Sara ile yolların ayrılması halinde Kislyak'ı kadroya katmak için harekete geçecek.
CSKA Moskova'da geçen sezon toplamda 42 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.
Galatasaray, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki Rus orta saha, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine taktı.
CSKA Moskova ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray Yönetimi, Avrupa'dan talipleri olan Gabriel Sara ile yolların ayrılması halinde Kislyak'ı kadroya katmak için harekete geçecek.
CSKA Moskova'da geçen sezon toplamda 42 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.