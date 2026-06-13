VNL Ankara etabı öncesi zorunlu değişiklik: Ebrar Karakurt kadrodan çıkarıldı

TEDAVİ SÜRECİ 4 İLA 6 HAFTA SÜRECEK

ANKARA ETABI RESMİ KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi organizasyonundaki ikinci durak olan Ankara etabı için oyuncu kadrosu netleşti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, turnuvanın ikinci etap karşılaşmaları Ankara'da oynanacak. Açıklanan kadroda, milli takımın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt'un yer almaması dikkat çekti.Türkiye Voleybol Federasyonu, milli smaçör Ebrar Karakurt'un sağlık durumuna ilişkin detaylı bir rapor yayınladı. Oyuncunun bel ve kalça bölgesinde ağrı şikayetlerinin geliştiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir."Ebrar Karakurt'un sakatlığı sonrasında Filenin Sultanları'nın VNL ikinci hafta Ankara etabı için belirlenen sporcu kadrosu ve pozisyon dağılımları şu şekilde oluştu:Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa VargasPasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif ŞahinSmaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak ErkekOrta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra GüneşLiberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge