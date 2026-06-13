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VNL Ankara etabı öncesi zorunlu değişiklik: Ebrar Karakurt kadrodan çıkarıldı

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta müsabakaları öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara etabı kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli oyuncu Ebrar Karakurt'un sakatlığı sebebiyle etap kadrosunda yer almadığını ve tedavisinin 4 ila 6 hafta süreceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 13:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
VNL Ankara etabı öncesi zorunlu değişiklik: Ebrar Karakurt kadrodan çıkarıldı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi organizasyonundaki ikinci durak olan Ankara etabı için oyuncu kadrosu netleşti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, turnuvanın ikinci etap karşılaşmaları Ankara'da oynanacak. Açıklanan kadroda, milli takımın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt'un yer almaması dikkat çekti.



TEDAVİ SÜRECİ 4 İLA 6 HAFTA SÜRECEK

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli smaçör Ebrar Karakurt'un sağlık durumuna ilişkin detaylı bir rapor yayınladı. Oyuncunun bel ve kalça bölgesinde ağrı şikayetlerinin geliştiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir."



ANKARA ETABI RESMİ KADROSU

Ebrar Karakurt'un sakatlığı sonrasında Filenin Sultanları'nın VNL ikinci hafta Ankara etabı için belirlenen sporcu kadrosu ve pozisyon dağılımları şu şekilde oluştu:

Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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