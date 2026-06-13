Fenerbahçe'de Semedo'ya Suudi Arabistan ve Katar kancası

Fenerbahçe'de Nelson Semedo için ayrılık ihtimali gündeme geldi.
Portekizli sağ beke Suudi Arabistan ve Katar'dan bir kulubün talip olduğu öğrenildi.
Yeni sezon planlamasında 32 yaşındaki futbolcuya kadroda yer vermeyi düşünmeyen Fenerbahçe, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Körfez ekiplerinin önümüzdeki haftalarda sarı lacivertliler'in kapısını çalması bekelniyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Tecrübeli sağ bekin kulübüyle 30 Haziran 2027ye kadar sözleşmesi bulunurken, güncl piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Nelson Semedo için gelecek teklifler, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki kadro planlamasında belirleyici olabilir.
Portekizli futbolcu Semedo geçen sezon 26 kez Fenerbahçe forması giydi.
Portekizli sağ beke Suudi Arabistan ve Katar'dan bir kulubün talip olduğu öğrenildi.
Yeni sezon planlamasında 32 yaşındaki futbolcuya kadroda yer vermeyi düşünmeyen Fenerbahçe, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Körfez ekiplerinin önümüzdeki haftalarda sarı lacivertliler'in kapısını çalması bekelniyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Tecrübeli sağ bekin kulübüyle 30 Haziran 2027ye kadar sözleşmesi bulunurken, güncl piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Nelson Semedo için gelecek teklifler, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki kadro planlamasında belirleyici olabilir.
Portekizli futbolcu Semedo geçen sezon 26 kez Fenerbahçe forması giydi.