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Vedat Muriqi'den izin sonrası Fenerbahçe'ye imza!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Vedat Muriqi, ülkesi Kosova'ya gitti. Muriqi, izninin sona ermesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve Fenerbahçe'ye imza atacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 15:16
Haber: Sporx.com
Vedat Muriqi'den izin sonrası Fenerbahçe'ye imza!
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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Vedat Muriqi, ülkesi Kosova'ya gitti.

İZİN SONRASI İMZA

Tatiline Bodrum'da devam eden Muriqi, İstanbul üzerinden ülkesine uçtu. İzni devam eden golcü futbolcu, izninin sona ermesinin ardından Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek ve sarı-lacivertlilere 3 yıllık imza atacak.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Mallorca'ya 3 yıla yayılmış halde 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunacak.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 23 kez ağları havalandırdı.

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