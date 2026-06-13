Vedat Muriqi'den izin sonrası Fenerbahçe'ye imza!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Vedat Muriqi, ülkesi Kosova'ya gitti.
İZİN SONRASI İMZA
Tatiline Bodrum'da devam eden Muriqi, İstanbul üzerinden ülkesine uçtu. İzni devam eden golcü futbolcu, izninin sona ermesinin ardından Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek ve sarı-lacivertlilere 3 yıllık imza atacak.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Mallorca'ya 3 yıla yayılmış halde 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunacak.
SEZON PERFORMANSI
Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 23 kez ağları havalandırdı.
İZİN SONRASI İMZA
Tatiline Bodrum'da devam eden Muriqi, İstanbul üzerinden ülkesine uçtu. İzni devam eden golcü futbolcu, izninin sona ermesinin ardından Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek ve sarı-lacivertlilere 3 yıllık imza atacak.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Mallorca'ya 3 yıla yayılmış halde 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunacak.
SEZON PERFORMANSI
Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 23 kez ağları havalandırdı.