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Arsenal'in yeni gözdesi Barcola

Arsenal'in, Paris Saint-Germain forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 23:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'in yeni gözdesi Barcola
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İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arsenal, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Sky Sports'un haberine göre Londra temsilcisi, Paris Saint-Germain'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haberde, Fransız ekibinin genç yıldızı göndermeye sıcak bakmadığı ve oyuncuyu takımda tutma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Barcola, 2025-26 sezonunda çıktığı 49 karşılaşmada 13 gol atıp 6 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

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