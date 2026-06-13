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Manchester City'nin Nathan Ake için talebi belli oldu!

Fenerbahçe'nin stoper transfer listesinde liste başı olan Nathan Ake için talep edilen bonservis bedeli ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Manchester City'nin Nathan Ake için talebi belli oldu!
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Fenerbahçe yönetimin stoper listesinde Nathan Ake ve Malang Sarr yer alırken Aziz Yıldırım'ın, Manchester City yönetimiyle yaptığı görüşmede Ake'nin şartlarını sorduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE RAKAMI DÜŞÜRMEK İSTİYOR

İngiliz kulübünün, 31 yaşındaki Hollandalı için 11 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe cephesi ise bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertliler'in bonservisi 7-8 milyon Euro bandına indirmeyi mümkün gördüğü ifade edilirken, Ake'ye de 8 milyon Euro net maaş teklif edilmesinin planlandığı kaydedildi. Oyuncunun öneriyi kabul etmesi halinde Manchester City ile resmi pazarlıkların hızlanacağı belirtiliyor.



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