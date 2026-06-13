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Aziz Yıldırım'dan Ederson kararı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi, ayrılığı gündemde olan Ederson'un geleceğini değiştirdi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 10:35
Haber: Türkiye
Aziz Yıldırım'dan Ederson kararı
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Geçen sezon yediği hatalı goller, agresif tavırları ve aldığı yüksek ücretle tartışma konusu olan Ederson'un ayrılması gündemdeydi.

Arap yarımadası ve ülkesi Brezilya'dan çok sayıda teklif alan sambacı da ailesine yönelik sosyal medya zorbalığı sebebiyle takım arayışına başlamıştı. Ancak adaylığı sürecinde Ederson'a sahip çıkan Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle bütün senaryo değişti.

Yıldırım'ın destek verdiği Brezilyalı eldiven seçimin ardından, "Benim için olumlu sözlerinizden çok mutlu oldum. Sizinle yola devam ederim" açıklamasıyla yeni başkanın uzattığı zeytin dalını tuttu.

Ederson'un bu sıcak yaklaşımı sonrası başkan Yıldırım'ın kararının kesinleştiği öğrenildi.

"ONDAN İYİSİNİ Mİ BULACAĞIZ?"

Mazbata töreni sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, kurmaylarına Ederson konusunu açan Yıldırım'ın "Ondan iyisini mi bulacağız" derken tam destek verdi.

Ederson konusunda yönetim cephesinde soru işareti kalmazken, sambacının daha etkili performans sağlaması için özellikle stoper hattına yapılacak takviyelerin önemi konusunda fikir birliğine varıldı.

Başkan Yıldırım, bizzat görüşeceği Ederson'u, "Sen sadece sahaya odaklan, gerisini biz halleriz" güvencesiyle tamamen rahatlatacak.

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