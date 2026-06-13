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Galatasaray'da 3 yerli için transfer ısrarı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, 10+4 yabancı kuralı yüzünden transferde rotasını genç yerlilere çevirdi. Başta Can Uzun olmak üzere milli takımdan genç isimlerle ilgilenen Galatasaray, Aral Şimşir ve Ümit Akdağ'ın transferleri konusunda da ısrarcı olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 10:00
Haber: Milliyet
Galatasaray'da 3 yerli için transfer ısrarı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulamaya girecek olan 10+4 yabancı kuralından dolayı yerli oyuncu takviyesine ağırlık veriyor.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yeni düzenlemenin getirdiği zorluklardan bahsederken, "Şu anda elimiz çok sıkıştı. Ana düşünce olarak, 23 yaş altı ve Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CAN UZUN, ARAL ŞİMŞİR, ÜMİT AKDAĞ

Sarı-kırmızılı teknik adamın, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun (20) dışında, Danimarka'da Midtjylland formasıyla sezonun futbolcusu seçilen Aral Şimşir (23) ve Alanyaspor'un başarılı stoperi Ümit Akdağ (22) için ısrarlı olduğu öğrenildi. Hem yerli hem de genç olan bu oyuncuların kadro planlaması için büyük önem taşıdıkları ifade edildi.

23 YAŞ ALTI İSİMLER

Diğer taraftan izleme komitesinin 23 yaş altı yabancı oyuncular için de kapsamlı bir dosya hazırladığı aktarıldı. Teknik patron Okan Buruk ve ekibinin yapacağı detaylı değerlendirmelerin ardından belirlenecek oyuncular için harekete geçileceği vurgulandı.

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