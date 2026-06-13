Galatasaray'da 3 yerli için transfer ısrarı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulamaya girecek olan 10+4 yabancı kuralından dolayı yerli oyuncu takviyesine ağırlık veriyor.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yeni düzenlemenin getirdiği zorluklardan bahsederken, "Şu anda elimiz çok sıkıştı. Ana düşünce olarak, 23 yaş altı ve Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
CAN UZUN, ARAL ŞİMŞİR, ÜMİT AKDAĞ
Sarı-kırmızılı teknik adamın, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun (20) dışında, Danimarka'da Midtjylland formasıyla sezonun futbolcusu seçilen Aral Şimşir (23) ve Alanyaspor'un başarılı stoperi Ümit Akdağ (22) için ısrarlı olduğu öğrenildi. Hem yerli hem de genç olan bu oyuncuların kadro planlaması için büyük önem taşıdıkları ifade edildi.
23 YAŞ ALTI İSİMLER
Diğer taraftan izleme komitesinin 23 yaş altı yabancı oyuncular için de kapsamlı bir dosya hazırladığı aktarıldı. Teknik patron Okan Buruk ve ekibinin yapacağı detaylı değerlendirmelerin ardından belirlenecek oyuncular için harekete geçileceği vurgulandı.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yeni düzenlemenin getirdiği zorluklardan bahsederken, "Şu anda elimiz çok sıkıştı. Ana düşünce olarak, 23 yaş altı ve Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
CAN UZUN, ARAL ŞİMŞİR, ÜMİT AKDAĞ
Sarı-kırmızılı teknik adamın, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun (20) dışında, Danimarka'da Midtjylland formasıyla sezonun futbolcusu seçilen Aral Şimşir (23) ve Alanyaspor'un başarılı stoperi Ümit Akdağ (22) için ısrarlı olduğu öğrenildi. Hem yerli hem de genç olan bu oyuncuların kadro planlaması için büyük önem taşıdıkları ifade edildi.
23 YAŞ ALTI İSİMLER
Diğer taraftan izleme komitesinin 23 yaş altı yabancı oyuncular için de kapsamlı bir dosya hazırladığı aktarıldı. Teknik patron Okan Buruk ve ekibinin yapacağı detaylı değerlendirmelerin ardından belirlenecek oyuncular için harekete geçileceği vurgulandı.