Filenin Efeleri set vermeden kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan maçı 25-23, 27-25, 25-21 setlerle kazandı.
Filenin Efeleri, üçüncü maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü (13'ünü 14'üne bağlayan gece) saat 02.30'da İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka; TRT, S Sport veS Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Salon: TD Place
Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija)
Fransa: Iyekbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot (Ramon, Tizi-Oualou, Gueye, Duflos Rossi, Pujol)
Setler: 25-23, 27-25, 25-21
Süre: 96 Dakika
Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan maçı 25-23, 27-25, 25-21 setlerle kazandı.
Filenin Efeleri, üçüncü maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü (13'ünü 14'üne bağlayan gece) saat 02.30'da İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka; TRT, S Sport veS Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Salon: TD Place
Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija)
Fransa: Iyekbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot (Ramon, Tizi-Oualou, Gueye, Duflos Rossi, Pujol)
Setler: 25-23, 27-25, 25-21
Süre: 96 Dakika