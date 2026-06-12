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Bahçeşehir Koleji'nde Djordjevic dönemi

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesinde Marko Barac ile yollarını ayırıp yerine Aleksandar Djordjevic ile anlaşarak başantrenör değişikliğine gitti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bahçeşehir Koleji'nde Djordjevic dönemi
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesinde başantrenörlük görevinde değişikliğe gitti.

Kulüp, Sırp başantrenör Marko Barac ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Marko Barac'a Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve Türk basketboluna verdiği katkılar için teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Bu ayrılığın ardından takımın yeni başantrenörü ise deneyimli Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic oldu.

Kulüp açıklamasında Djordjevic'in daha önce Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev yaptığı hatırlatıldı.

Bu gelişmeyle birlikte Bahçeşehir Koleji, yeni sezona Aleksandar Djordjevic yönetiminde başlayacak.

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