Haber Tarihi: 12 Haziran 2026 15:10 -
Güncelleme Tarihi:
12 Haziran 2026 15:10
LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi 2026? MEB'den Açıklama
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında "LGS'ye uçlu kalemle girilir mi?" sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda adayların sınavda kullanabileceği araç ve gereçler açıklandı.
Uzmanlar, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için sınav kurallarını önceden incelemeleri gerektiğini belirtiyor.
LGS'de uçlu kalem kullanmak yasak mı?MEB tarafından uygulanan LGS merkezi sınavında öğrencilerin cevaplarını koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretlemeleri gerekiyor. Uçlu kalem kullanımıyla ilgili özel bir yasak bulunmamakla birlikte, optik formun doğru okunabilmesi için kalemin iz bırakacak şekilde kullanılması büyük önem taşıyor.Bu nedenle birçok eğitim uzmanı ve öğretmen, sınav sırasında kırılma veya teknik sorun yaşanmaması adına öğrencilerin kaliteli kurşun kalem bulundurmalarını tavsiye ediyor.LGS sınavına giderken neler götürülmeli?LGS'ye katılacak öğrencilerin yanında bulundurması gereken temel malzemeler şunlardır:Geçerli kimlik belgesiSınav giriş belgesiEn az iki adet siyah kurşun kalemSilgiKalemtıraşÖğrencilerin sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve elektronik cihazlarla girmelerine izin verilmiyor.
LGS'de optik form nasıl doldurulmalı?Optik cevap kağıdında işaretlemelerin tam ve koyu yapılması gerekiyor. Çok açık işaretlemeler veya silik cevaplar optik okuyucular tarafından algılanamayabiliyor. Bu nedenle kullanılan kalemin kalitesi sınav başarısını dolaylı olarak etkileyebiliyor.2026 LGS Öncesi Uzmanlardan Kalem TavsiyesiEğitim uzmanları, öğrencilerin sınav öncesinde kullandıkları kalemlerle deneme çözmelerini öneriyor. Böylece sınav günü farklı bir kaleme alışmaya çalışmak yerine öğrenciler kendilerini daha rahat hissedebiliyor.Sonuç: LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi?2026 LGS sınavında uçlu kalem kullanılmasına yönelik açık bir yasak bulunmuyor. Ancak optik formun sağlıklı okunabilmesi ve sınav sırasında teknik aksaklık yaşanmaması için öğrencilerin kaliteli kurşun kalem kullanmaları tavsiye ediliyor. Sınav günü MEB tarafından belirlenen kurallara uygun hareket etmek, adayların sorunsuz bir sınav deneyimi yaşamasına yardımcı olacaktır.
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