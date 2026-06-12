LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi 2026? MEB'den Açıklama

Uzmanlar, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için sınav kurallarını önceden incelemeleri gerektiğini belirtiyor.

MEB tarafından uygulanan LGS merkezi sınavında öğrencilerin cevaplarını koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretlemeleri gerekiyor. Uçlu kalem kullanımıyla ilgili özel bir yasak bulunmamakla birlikte, optik formun doğru okunabilmesi için kalemin iz bırakacak şekilde kullanılması büyük önem taşıyor.

Bu nedenle birçok eğitim uzmanı ve öğretmen, sınav sırasında kırılma veya teknik sorun yaşanmaması adına öğrencilerin kaliteli kurşun kalem bulundurmalarını tavsiye ediyor.

LGS'ye katılacak öğrencilerin yanında bulundurması gereken temel malzemeler şunlardır:

Geçerli kimlik belgesi

Sınav giriş belgesi

En az iki adet siyah kurşun kalem

Silgi

Kalemtıraş

Öğrencilerin sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve elektronik cihazlarla girmelerine izin verilmiyor.

Optik cevap kağıdında işaretlemelerin tam ve koyu yapılması gerekiyor. Çok açık işaretlemeler veya silik cevaplar optik okuyucular tarafından algılanamayabiliyor. Bu nedenle kullanılan kalemin kalitesi sınav başarısını dolaylı olarak etkileyebiliyor.

2026 LGS Öncesi Uzmanlardan Kalem Tavsiyesi

Eğitim uzmanları, öğrencilerin sınav öncesinde kullandıkları kalemlerle deneme çözmelerini öneriyor. Böylece sınav günü farklı bir kaleme alışmaya çalışmak yerine öğrenciler kendilerini daha rahat hissedebiliyor.

2026 LGS sınavında uçlu kalem kullanılmasına yönelik açık bir yasak bulunmuyor. Ancak optik formun sağlıklı okunabilmesi ve sınav sırasında teknik aksaklık yaşanmaması için öğrencilerin kaliteli kurşun kalem kullanmaları tavsiye ediliyor. Sınav günü MEB tarafından belirlenen kurallara uygun hareket etmek, adayların sorunsuz bir sınav deneyimi yaşamasına yardımcı olacaktır.