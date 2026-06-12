Haber Tarihi: 12 Haziran 2026 15:10 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 15:10

LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi 2026? MEB'den Açıklama

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında "LGS'ye uçlu kalemle girilir mi?" sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda adayların sınavda kullanabileceği araç ve gereçler açıklandı.

LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi 2026? MEB'den Açıklama
Abone Ol
Uzmanlar, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için sınav kurallarını önceden incelemeleri gerektiğini belirtiyor.
LGS'de uçlu kalem kullanmak yasak mı?

MEB tarafından uygulanan LGS merkezi sınavında öğrencilerin cevaplarını koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretlemeleri gerekiyor. Uçlu kalem kullanımıyla ilgili özel bir yasak bulunmamakla birlikte, optik formun doğru okunabilmesi için kalemin iz bırakacak şekilde kullanılması büyük önem taşıyor.

Bu nedenle birçok eğitim uzmanı ve öğretmen, sınav sırasında kırılma veya teknik sorun yaşanmaması adına öğrencilerin kaliteli kurşun kalem bulundurmalarını tavsiye ediyor.

LGS sınavına giderken neler götürülmeli?

LGS'ye katılacak öğrencilerin yanında bulundurması gereken temel malzemeler şunlardır:

Geçerli kimlik belgesi
Sınav giriş belgesi
En az iki adet siyah kurşun kalem
Silgi
Kalemtıraş

Öğrencilerin sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve elektronik cihazlarla girmelerine izin verilmiyor.


LGS'de optik form nasıl doldurulmalı?

Optik cevap kağıdında işaretlemelerin tam ve koyu yapılması gerekiyor. Çok açık işaretlemeler veya silik cevaplar optik okuyucular tarafından algılanamayabiliyor. Bu nedenle kullanılan kalemin kalitesi sınav başarısını dolaylı olarak etkileyebiliyor.

2026 LGS Öncesi Uzmanlardan Kalem Tavsiyesi

Eğitim uzmanları, öğrencilerin sınav öncesinde kullandıkları kalemlerle deneme çözmelerini öneriyor. Böylece sınav günü farklı bir kaleme alışmaya çalışmak yerine öğrenciler kendilerini daha rahat hissedebiliyor.

Sonuç: LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi?

2026 LGS sınavında uçlu kalem kullanılmasına yönelik açık bir yasak bulunmuyor. Ancak optik formun sağlıklı okunabilmesi ve sınav sırasında teknik aksaklık yaşanmaması için öğrencilerin kaliteli kurşun kalem kullanmaları tavsiye ediliyor. Sınav günü MEB tarafından belirlenen kurallara uygun hareket etmek, adayların sorunsuz bir sınav deneyimi yaşamasına yardımcı olacaktır.

Diğer Haberler

Barcelona'dan Ferran Torres'e yeni sözleşme Barcelona Barcelona'dan Ferran Torres'e yeni sözleşme
Fatih Terim'in evindeki kural herkesi şaşırttı Galatasaray Fatih Terim'in evindeki kural herkesi şaşırttı
LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi 2026? MEB'den Açıklama Gündem LGS'ye Uçlu Kalemle Girilir mi 2026? MEB'den Açıklama
Michael Olise için 500 milyon euro kabul edilmeyecek! Bayern Münih Michael Olise için 500 milyon euro kabul edilmeyecek!
Florya Güneş Plajı Açık mı? 2026 Ziyaretçilerini Bekliyor Gündem Florya Güneş Plajı Açık mı? 2026 Ziyaretçilerini Bekliyor
Kieran Trippier'den sözleşme fesih düşüncesi! Dünya Futbolu Kieran Trippier'den sözleşme fesih düşüncesi!
Kasımpaşa'dan geleceğe yatırım: Fildişi Sahilli genç yetenek imzayı attı Kasımpasa Kasımpaşa'dan geleceğe yatırım: Fildişi Sahilli genç yetenek imzayı attı
Belgrad ormanı mangal yasak mı? Gündem Belgrad ormanı mangal yasak mı?
Beşiktaş, Ouattara'yı gündemine aldı Beşiktaş Beşiktaş, Ouattara'yı gündemine aldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bernardo Silva, Real Madrid'te!
2
Fenerbahçe'de büyük sürpriz: Chris Van Puyvelde
3
Jayden Oosterwolde için iki teklif yolda!
4
Serhou Guirassy cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
5
Bayern Münih'te Harry Kane ile anlaşmazlık!
6
Fenerbahçe, Salah için harekete geçti
7
Fenerbahçe'den Ümit Akdağ'a teklif hazırlığı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.