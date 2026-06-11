Haber Tarihi: 11 Haziran 2026 11:53 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 11:53

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve ekonomi çevreleri, politika faizine ilişkin alınacak kararın piyasalar üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleriyle risk iştahı azalırken, gözler yurt içinde TCMB faiz kararına odaklandı. 2026 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantıs bugün gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde?
BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER
Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 13.744,64 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,45 geriledi.

Öte yandan yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Dolar/TL dünü 46,1290'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,1530'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB faiz kararı, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, haziran ayı TCMB faiz kararı


14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, haziran ayı ECB faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı

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