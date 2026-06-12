Kocaelispor, Omar Fayed'i istiyor

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Omar Fayed'e Süper Lig'den teklif geldi.
Kocaelispor, 22 yaşındaki Mısırlı stoper için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.
Fenerbahçe, 2023'te yatırım amacıyla transfer edilen ancak beklenen gelişmeyi gösteremeyen Fayed'i bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.
Omar Fayed, geride kalan sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirmişti.
Genç stoper, Arouca'da 10 maçta süre buldu.
Kocaelispor, 22 yaşındaki Mısırlı stoper için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.
Fenerbahçe, 2023'te yatırım amacıyla transfer edilen ancak beklenen gelişmeyi gösteremeyen Fayed'i bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.
Omar Fayed, geride kalan sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirmişti.
Genç stoper, Arouca'da 10 maçta süre buldu.