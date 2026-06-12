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Kocaelispor, Omar Fayed'i istiyor

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Omar Fayed ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 11:08
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Omar Fayed'i istiyor
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Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Omar Fayed'e Süper Lig'den teklif geldi.

Kocaelispor, 22 yaşındaki Mısırlı stoper için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

Fenerbahçe, 2023'te yatırım amacıyla transfer edilen ancak beklenen gelişmeyi gösteremeyen Fayed'i bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.

Omar Fayed, geride kalan sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirmişti.

Genç stoper, Arouca'da 10 maçta süre buldu.



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