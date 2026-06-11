Fulham'dan Alvaro Arbeloa sürprizi!

Marco Silva ile yollarını ayıran Fulham, teknik direktörlük koltuğu için rotasını Real Madrid'den ayrılan Alvaro Arbeloa'ya çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fulham'dan Alvaro Arbeloa sürprizi!
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İngiltere Premier Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Marco Silva'yla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve yollarını ayıran Fulham'da teknik direktör arayışları başladı.

The Athletic'te yer alan habere göre Londra ekibi, Real Madrid'den ayrılan Alvaro Arbeloa'yla ilgileniyor. Silva'nın kontrat süreci nedeniyle bir süredir olası adayları değerlendiren Fulham'ın Arbeloa'yla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan ve sonrasında Xabi Alonso'nun ayrılığıyla takımın başına geçen Arbeloa, 28 maçta sahaya çıktı. İspanyol teknik direktör bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 18 yenilgi elde etti. Real Madrid, 9 Haziran'da Arbeloa ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. 

Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile anlaşırken Marco Silva, Mourinho'nun yerine Benfica'nın başına geçti. Fulham, Silva'nın yerine geçecek ismi henüz belirlemezken görüşmelerin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

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