Cristiano Ronaldo'dan emeklilik sinyali!

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda emeklilik için konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli yıldız, muhtemeln futboldaki son yılı olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki Ronaldo, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ronaldo, "Geleceğimi baştan sona planladım. Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki... Bunlardan sadece birini anlatmak bile zor." dedi.
Yıldız futbolcunun şu anda formasını giydiği Al Nassr ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Ronaldo, kariyerinde; Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyeri boyunca 824 kez ağları havalandırdı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda ise 233 maçta 146 kez gol sevinci yaşadı.
RONALDO'NUN KARİYERİ
-3 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu
-5 kez Ballon d'Or
-4 kez UEFA Yılın Futbolcusu
-4 kez Altın Ayakkabı
-12 kez Yılın Futbolcusu
-FIFA Puskas Ödülü
-22 Kez Gol Kralı
-8 Kez Sezonun Oyuncusu
-Avrupa Şampiyonluğu (2016)
-5 Şampiyonlar Ligi Kupası
-3 Premier Lig şampiyonluğu
-2 İspanya La Liga şampiyonluğu
-2 İtalya Serie A şampiyonluğu
-2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu
-2 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu
-4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu
-İngiltere Kupası
-2 kez İspanya Süper Kupa
-İtalya Kupası
-2 kez İtalya Süper Kupası
-2 kez İspanya Süper Kupası
-2 kez İngiltere Lig Kupası
-İngiltere Süper Kupası
-Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğu
-Portekiz Süper Kupası
Ronaldo, "Geleceğimi baştan sona planladım. Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki... Bunlardan sadece birini anlatmak bile zor." dedi.
Yıldız futbolcunun şu anda formasını giydiği Al Nassr ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Ronaldo, kariyerinde; Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyeri boyunca 824 kez ağları havalandırdı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda ise 233 maçta 146 kez gol sevinci yaşadı.
RONALDO'NUN KARİYERİ
-3 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu
-5 kez Ballon d'Or
-4 kez UEFA Yılın Futbolcusu
-4 kez Altın Ayakkabı
-12 kez Yılın Futbolcusu
-FIFA Puskas Ödülü
-22 Kez Gol Kralı
-8 Kez Sezonun Oyuncusu
-Avrupa Şampiyonluğu (2016)
-5 Şampiyonlar Ligi Kupası
-3 Premier Lig şampiyonluğu
-2 İspanya La Liga şampiyonluğu
-2 İtalya Serie A şampiyonluğu
-2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu
-2 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu
-4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu
-İngiltere Kupası
-2 kez İspanya Süper Kupa
-İtalya Kupası
-2 kez İtalya Süper Kupası
-2 kez İspanya Süper Kupası
-2 kez İngiltere Lig Kupası
-İngiltere Süper Kupası
-Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğu
-Portekiz Süper Kupası