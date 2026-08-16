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Uğur Meleke: "Sanki bir Asensio saati var"

Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısındaki mücadelesini köşesinde değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 09:43
Fotoğraf: AA
Uğur Meleke: 'Sanki bir Asensio saati var'
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Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısındaki mücadelesini köşesinde değerlendirdi. Meleke, İsmail Kartal'ın iki kritik play-off maçı öncesinde 5-6 oyunculuk rotasyona gitmesini normal karşılarken, ilk 45 dakikanın ardından yaptığı oyuncu değişikliklerinin tercih ve zamanlamalarının tartışılabileceğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Meleke'nin değerlendirmesinde öne çıkardığı isimlerden biri Marco Asensio oldu. İspanyol futbolcunun oynadığı her maçta performansını yükselttiğini ve Gençlerbirliği karşısında da iyi oynadığını belirten Meleke, İsmail Kartal'ın Asensio'yu yine 60'lı dakikalarda oyundan çıkarmasına dikkat çekti.

"SANKİ İSMAİL KARTAL'IN BİR ASENSIO SAATİ VAR"

Uğur Meleke, İsmail Kartal'ın Asensio tercihiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal'ın bence ikinci enteresan tercihi de Asensio'yu yine 60'ta çıkarması idi. Asensio her oynadığı maçta vites yükseltiyor, dün de gayet iyi oynuyordu. Ancak sanki İsmail Kartal'ın bir 'Asensio saati' var. İki Sturm Graz maçında da, dün de 60'larda çıkardı Asensio'yu. Adeta İsmail Kartal'ın saatinin alarmı çalıyor 60'ta. Ve nasıl oynuyor olursa olsun Asensio geliyor kenara."

Meleke, Asensio ile Vedat Muriç'in aynı anda sahada bulunması halinde Fenerbahçe'nin hücumdaki etkinliğinin artabileceği görüşünü de dile getirdi:

"Eğer dün Asensio ve Muriç bir süre aynı anda sahada olabilselerdi, bence Fenerbahçe'nin pozisyon kalitesi ve gol şansı artabilirdi daha fazla."

İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Uğur Meleke, İrfan Can Kahveci'nin performansına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"İrfan Can Kahveci maalesef İsmail Kartal'ın 2024 nostaljisinin çok gerisinde. İlk devredeki kötü performansının ardından ikinci yarıya başlamayacağını düşünüyordum doğrusu İrfan'ın."

GENÇLERBİRLİĞİ VE METİN DİYADİN DEĞERLENDİRMESİ

Uğur Meleke, Gençlerbirliği'nin kadro yapısına da geniş yer ayırdı. Geçen sezon takımda bulunan Velho, Dele Bashiru, Metehan, Göktan, Hanousek ve Samed'in artık kadroda olmadığını hatırlatan Meleke, transfer tahtasının açılmasının ardından İrfan, Rodrigues ve Salih Uçan'ın transfer edildiğini belirtti.

Meleke, Gençlerbirliği'nin kadrosuyla ilgili görüşünü şu sözlerle aktardı:

"Gençlerbirliği, Süper Lig'in belki de en zayıf kadrosuna sahip."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'in etkisine de dikkat çeken Meleke, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak futbolda sonucu sadece kadro kalitesi değil, organizasyon, strateji ve liderlik gibi faktörler de belirleyebiliyor. Gençlerbirliği'nin ışıltılı bir kadrosu yok ancak güçlü bir lideri var."

Meleke, Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olduğunu, Ankara temsilcisinin ise derinde beklediğini belirtirken; 18 yaşındaki Diabate ile uzun süreli sakatlıktan çıkan Ensar ve Oğulcan'ın orta sahadaki mücadelesine dikkat çekti. Metin Diyadin'in mütevazı kadrosuyla Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu performansı da olumlu değerlendirdi.

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