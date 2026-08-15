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Zeynep Sönmez, Cincinnati Açık'a veda etti!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Cincinnati Açık Turnuvası'nın 2. turunda Amanda Anisimova'ya 2-0 mağlup olarak organizasyaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:11 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 23:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Cincinnati Açık'a veda etti!
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Cincinnati Açık Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Amanda Anisimova'ya 2-0 yenilerek elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya sıralamasının 50. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen organizasyonun 2. turunda klasmanın 10 numarası Anisimova ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-0 (6-2, 6-3) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, WTA 1000 düzeyindeki organizasyona veda etti.

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