Zeynep Sönmez, Cincinnati Açık'a veda etti!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Cincinnati Açık Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Amanda Anisimova'ya 2-0 yenilerek elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya sıralamasının 50. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen organizasyonun 2. turunda klasmanın 10 numarası Anisimova ile karşılaştı.
Mücadeleyi 2-0 (6-2, 6-3) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, WTA 1000 düzeyindeki organizasyona veda etti.
Mücadeleyi 2-0 (6-2, 6-3) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, WTA 1000 düzeyindeki organizasyona veda etti.