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Batrakov transferinde kritik şart

Galatasaray'ın Aleksey Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Championat'ın haberine göre Rus Demiryolları CEO'su Oleg Belozerov, transferi daha kısa bir ödeme planı şartıyla onayladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Batrakov transferinde kritik şart
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için transfer girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in ilk maçında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından transfer çalışmalarına hız verdiği ve 10 numara bölgesi için Batrakov konusunda temaslarına devam ettiği belirtildi.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Championat'ın haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euroluk teklif yaptı.

Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Batrakov ile anlaşma sağladığı ve transferin kulüpler arasındaki görüşmelere kaldığı aktarıldı.

ÖDEME PLANINDA KRİTİK ŞART

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova'nın teklifi kabul etmesi halinde 25 milyon euroluk bonservis bedelini 5 yıla yayılan bir ödeme planıyla karşılamayı planladığı belirtildi.

Championat'ın haberine göre Rus Demiryolları CEO'su Oleg Belozerov ise Batrakov'ın Galatasaray'a transferine daha kısa bir ödeme planı şartıyla onay verdi.

Bu gelişmeyle birlikte transfer görüşmelerinde ödeme takvimi önemli başlıklardan biri haline geldi.

İLK 4 MAÇTA 2 GOLE KATKI

Aleksey Batrakov, Rusya Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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