Batrakov transferinde kritik şart

Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için transfer girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in ilk maçında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından transfer çalışmalarına hız verdiği ve 10 numara bölgesi için Batrakov konusunda temaslarına devam ettiği belirtildi.
25 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Championat'ın haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euroluk teklif yaptı.
Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Batrakov ile anlaşma sağladığı ve transferin kulüpler arasındaki görüşmelere kaldığı aktarıldı.
ÖDEME PLANINDA KRİTİK ŞART
Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova'nın teklifi kabul etmesi halinde 25 milyon euroluk bonservis bedelini 5 yıla yayılan bir ödeme planıyla karşılamayı planladığı belirtildi.
Championat'ın haberine göre Rus Demiryolları CEO'su Oleg Belozerov ise Batrakov'ın Galatasaray'a transferine daha kısa bir ödeme planı şartıyla onay verdi.
Bu gelişmeyle birlikte transfer görüşmelerinde ödeme takvimi önemli başlıklardan biri haline geldi.
İLK 4 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Aleksey Batrakov, Rusya Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
25 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Championat'ın haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euroluk teklif yaptı.
Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Batrakov ile anlaşma sağladığı ve transferin kulüpler arasındaki görüşmelere kaldığı aktarıldı.
ÖDEME PLANINDA KRİTİK ŞART
Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova'nın teklifi kabul etmesi halinde 25 milyon euroluk bonservis bedelini 5 yıla yayılan bir ödeme planıyla karşılamayı planladığı belirtildi.
Championat'ın haberine göre Rus Demiryolları CEO'su Oleg Belozerov ise Batrakov'ın Galatasaray'a transferine daha kısa bir ödeme planı şartıyla onay verdi.
Bu gelişmeyle birlikte transfer görüşmelerinde ödeme takvimi önemli başlıklardan biri haline geldi.
İLK 4 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Aleksey Batrakov, Rusya Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.