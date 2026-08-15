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Victor Osimhen'den transfer sorusuna yanıt

Victor Osimhen, transfer söylentileri hakkında gelen soruya yanıt verirken Galatasaray'daki geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 00:04 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'den transfer sorusuna yanıt
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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların iki golünü kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı yıldız, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hayal kırıklığı! Aslında 'geliyorum' dedi." ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Osimhen, "Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Transfer söylentileriyle ilgili konuşan Nijeryalı yıldız, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz." dedi.

"HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"

Sezonun zorlu geçeceğini belirten Osimhen, "Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyandırma olarak önemli bir maçtı. Oyuncular için de uyandırma oldu. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz bir enerji veriyor, bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ne de değinen Osimhen, "Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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