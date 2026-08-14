14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
2-2
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
0-5
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
1-3
14 Ağustos
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14 Ağustos
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14 Ağustos
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14 Ağustos
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Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu!

Galatasaray'ın Arca Çorum FK maçı yedek kulübesinde hiç hücumcu olmaması dikkat çekti. Okan Buruk da 'Hepimizin gözüne çarpıyor' dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 21:12
Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu!
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Galatasaray'ın ARCA Çorum FK maçındaki yedek kulübesi dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı kırmızılıların yedek kulübesinde kaleci Jankat Yılmaz, sol bek Eren Elmalı, ön libero Lesley Ugochukwu, merkez orta saha İlkay Gündoğan, savunmacı Kaan Ayhan, ön libero Renato Nhaga, sol bek Kazımcan Karataş, sağ bek Wilfried Singo, stoper Arda Ünyay ve ön libero Mario Lemina yer aldı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde hiçbir hücum oyuncusunun olmaması göze çarptı. Buna karşın 1 kaleci, 5 savunmacı, 4 orta saha oyuncusu bulundu.

Okan Buruk da maç öncesinde, "Kulübeden gelecek oyunculara bakınca, öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor. Hepimizin gözüne çarpıyor." ifadelerini kullandı.

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