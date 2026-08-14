Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu!

Galatasaray'ın ARCA Çorum FK maçındaki yedek kulübesi dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılıların yedek kulübesinde kaleci Jankat Yılmaz, sol bek Eren Elmalı, ön libero Lesley Ugochukwu, merkez orta saha İlkay Gündoğan, savunmacı Kaan Ayhan, ön libero Renato Nhaga, sol bek Kazımcan Karataş, sağ bek Wilfried Singo, stoper Arda Ünyay ve ön libero Mario Lemina yer aldı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde hiçbir hücum oyuncusunun olmaması göze çarptı. Buna karşın 1 kaleci, 5 savunmacı, 4 orta saha oyuncusu bulundu.
Okan Buruk da maç öncesinde, "Kulübeden gelecek oyunculara bakınca, öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor. Hepimizin gözüne çarpıyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde hiçbir hücum oyuncusunun olmaması göze çarptı. Buna karşın 1 kaleci, 5 savunmacı, 4 orta saha oyuncusu bulundu.
Okan Buruk da maç öncesinde, "Kulübeden gelecek oyunculara bakınca, öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor. Hepimizin gözüne çarpıyor." ifadelerini kullandı.