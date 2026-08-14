14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
2-2
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
0-5
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
1-3
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
0-1
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
2-2
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
3-3
14 Ağustos
LASK-Ried
4-1
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
3-284'
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
1-1
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
2-2

Çaykur Rizespor'a İspanya'dan orta saha

Çaykur Rizespor, İspanya'nın Cadiz takımında forma giyen genç yetenek Moussa Diakité ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 19:50
Çaykur Rizespor'a İspanya'dan orta saha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Çaykur Rizespor, İspanya'nın Cadiz takımında forma giyen genç yetenek Moussa Diakite ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2003 doğumlu Malili ön liberonun transferi için İspanyol kulübü ve oyuncu ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan Çaykur Rizespor yönetimi, Diakite'nin sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 3+1 yıllık resmi imzayı attı.

Malili 6 numaranın, cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.