Çaykur Rizespor'a İspanya'dan orta saha

Çaykur Rizespor, İspanya'nın Cadiz takımında forma giyen genç yetenek Moussa Diakite ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2003 doğumlu Malili ön liberonun transferi için İspanyol kulübü ve oyuncu ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan Çaykur Rizespor yönetimi, Diakite'nin sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 3+1 yıllık resmi imzayı attı.
Malili 6 numaranın, cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.
Malili 6 numaranın, cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.