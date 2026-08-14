Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, 2026-2027 sezonu öncesinde kulübün hedefleri, Fenerbahçe maçı, transfer çalışmaları, ekonomik yapı ve gündemdeki konular hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çakmak, 25 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yaşanan sürecin kulübün transfer ve sponsorluk çalışmalarını sekteye uğrattığını belirtti.
ARDA GÜLER'DEN BEKLENEN GELİR
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler'in olası transferiyle ilgili de konuşan Çakmak, kulübün satıştan büyük bir gelir beklemediğini söyledi.
Çakmak, "Dolayısıyla çok büyük bir şey gelmez. Tabii Gençlerbirliği için 300 bin, 500 bin avrolar da gelse büyük bir paradır. Ama o satılan rakamlarda bizim alacağımız paralar çok cüzi kalıyor." ifadelerini kullandı.
"KONGRE SÜRECİ AYAĞIMIZA BAĞ OLDU"
Genel kurul sürecini değerlendiren Çakmak, "Benim hiç istemediğim bir genel kurul süreci oldu. Çünkü tam en önemli zamanda, geçen sezonun bittiği, yeni sezonun başlayacağı zamanın tam ortasında genel kurul yapmak zorunda kaldık. Keşke bana karşı olan arkadaşlar, genel kurulda aday olmayacakları halde bu kulübü genel kurula götüreceklerine istifa etselerdi. Biz de kalan arkadaşlarla genel kurulu eylül-ekim ayında yapsaydık daha düzgün olacaktı." ifadelerini kullandı.
Genel kurulun birçok çalışmayı sekteye uğrattığını belirten Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün sponsor anlaşmalarımız, bütün oyuncu transferlerimiz kaldı, her şey bekledi. Bir oyuncuya gidiyorsunuz, 'Sizin bir kongreniz bitsin de ondan sonra geleyim, anlaşayım' durumunda. Bir takıma gidiyorsunuz, oyuncusunu istiyorsunuz, aynı cevabı alıyorsunuz. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir süreç oldu. Bence kongre tamamen yanlış bir zamandaydı. Arkadaşlar madem aday olmayacaklardı keşke bırakıp gitselerdi, benimle anlaşamıyorlarsa istifa etselerdi. Kongre süreci açıkçası biraz ayağımıza bağ oldu."
HEDEF İLK 10
Geçen sezon son anda ligde kalmayı başaran Gençlerbirliği'nin yeni sezondaki hedeflerinden bahseden Çakmak, "Hayal kurmaya gerek yok. Gençlerbirliği için tabii ki her şeyin en iyisini istiyoruz. Ama şu anda Gençlerbirliği'nin bu seneki hedefi ilk 10'da olmak, inşallah Türkiye Kupası'nda yarı final, final oynayabilmek. Bunun ötesinde de taraftarlarımıza güzel futbol seyrettirmek istiyoruz. Geçen seneki gibi korkulu bir süreç yaşamak istemiyoruz. Bunun için de dediğim gibi ilk 10'da bitirecek bir takım kurmayı hedefliyoruz." dedi.
Başkent temsilcisinin Süper Lig'deki tek Ankara ekibi olduğuna dikkat çeken Çakmak, "Hedefimiz Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmek. Onun için de teknik heyetle, yönetim kuruluyla elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlk 10'da bitirirsek Gençlerbirliği için bu sene güzel bir yıl olur." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ"
Sezonun ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecekleri hatırlatılan Çakmak, karşılaşmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önemli ve güzide bir kulübüyle ilk maçı Ankara'da yapmak bizim için güzel bir başlangıç olacak. Her ne kadar hava sıcak da olsa güzel bir maç olacağını temenni ediyorum. Ankaralılar da maça çok büyük ilgi gösteriyor. Dolu bir statta oynanacağını tahmin ediyorum. Tabii ki galibiyet hedefimiz var. Gençlerbirliği'nin her maçta galibiyet hedefi var. Geçen sene yeni bir takımdık, takım olmaya çalışıyorduk. Bir sürü eksikler vardı, onlarda sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene iyi bir başlangıç yapacağız. Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz."
BİLET FİYATLARINA ELEŞTİRİLERE YANIT
Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarına yönelik eleştirileri de değerlendiren Çakmak, geçen sezon Galatasaray karşılaşmasında bilet fiyatının 5 bin 250 lira olduğunu hatırlattı.
Çakmak, "Bu maçın bilet fiyatını Fenerbahçe'ye 5 bin 200 lira, kendi taraftarımıza kale arkasını 4 bin lira yaptık. Maraton tribünü 7 bin lira. Enflasyon oranında artış yapsak bile bundan daha fazla olması lazımdı. Sonuçta Gençlerbirliği ve diğer Anadolu takımlarının en büyük gelirleri, 4 büyük takımla iç sahada yaptığı maçlardaki hasılatlar. Ankara'daki Fenerbahçeliler takımlarını yılda bir defa seyrediyor. Bilet fiyatının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum, zaten satılan biletler de bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Bu sezon geçen sezona göre daha az kombine çıkardıklarını belirten Çakmak, satışa sunulan yaklaşık 9 bin kombinenin tamamının satıldığını söyledi.
FENERBAHÇE'NİN ERTELEME TALEBİ
Çakmak, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi talebiyle ilgili olarak da kendilerine TFF tarafından görüş sorulmadığını belirtti.
Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olduğunu basından okuduğunu ifade eden Çakmak, "Görüşümüzü sorsalardı teknik heyetimize sorardık, ne karar verirlerse ben onu iletirdim." dedi.
"MAKASIN BU KADAR AÇILDIĞI BİR DÖNEM HATIRLAMIYORUM"
Dört büyüklerin yüksek bütçeli transferlerini değerlendiren Çakmak, futbolda finansal makasın ciddi şekilde açıldığını söyledi.
Çakmak, "Ben de bu işin nereye varacağını çok merak edenlerin başındayım. Biz geçen sene Gençlerbirliği olarak 4 oyuncuya fesih bedelleri dahil 5 milyon avro ödedik. Vergilerle bu maliyet 7 milyon avroyu buldu. Bu, Gençlerbirliği'nin neredeyse finansal yapısını altüst etti. Biz, 7 milyon avroyu nasıl çözeceğimizi düşünüyoruz. Bir taraftan da o takımların oyuncularının maaşlarına, bonservislerine bakıyorum... Ben nereye gideceğini anlamış değilim. Allah Anadolu kulüplerinin sonunu hayır etsin. 1996'dan beri futbolun içindeyim, makasın bu kadar açıldığı bir dönem daha hatırlamıyorum. Diğer Anadolu kulüpleriyle de konuşuyoruz, bütçe anlamında hepimiz hemen hemen aynı yerlerdeyiz. Dört büyük takımın yaptığı transferlere bakınca gerçekten şaşırmamak elde değil." diye konuştu.
"PANİĞE GEREK YOK"
Transferde dikkatli davrandıklarını vurgulayan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kemik bir kadromuz var, eksik mevkilerimizin farkındayız ama bu mevkilere aldığımız oyunculardan verdiğimiz paranın karşılığını almak istiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bakın, geçen seneki şeyleri bir sene boyunca temizlemeye uğraştım. Gençlerbirliği'nin bir oyuncuya vergiler dahil 3,5 milyon avro ödeyip de ondan 3,5 dakika yararlanamama lüksü yok. Biz, onu yapmamaya çalışıyoruz. Benim telefonumda şu an 500 futbolcu önerisi var, çağırayım 10 tanesini yarın imzayı attırırım. 3-5 futbolcunun sözleşmesini feshederim. İki ay sonra da 'Hadi arkadaşlar ben gidiyorum.' derim. Aynı kısır döngüden kurtulamaz Gençlerbirliği o zaman. Hocamızın eksik bölgelerdeki beklentilerini biliyoruz. Hocamız izliyor, teknik ekip izliyor, kendileri oyunculara karar veriyor. En son parasal noktada ben pazarlığı yapıyorum. Önümüzdeki hafta 1-2 oyuncuyu daha kadromuza kattığımız zaman zaten ortalamanın üzerinde bir kadromuz olacak. Paniğe gerek yok, hata yapmayalım yeter. Çünkü o hatanın dönüşü olmuyor."
SPONSORLUK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İsim sponsorluğu konusunda birkaç firmayla görüştüklerini belirten Çakmak, kongre sürecinin bu çalışmaları da olumsuz etkilediğini söyledi.
Çakmak, "Kongre süreci Gençlerbirliği'ni bu anlamda ciddi yaraladı, birçok şeyi sekteye uğrattı. En başta da isim sponsorluğu var. Ligin ikinci haftasına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Formamızda da eksik reklam alanlarımız var, onları da tamamlamaya çalışıyoruz. İkinci haftadan itibaren formamızdaki eksik sponsorlukları da tamamlayıp Gençlerbirliği'ni tam lige hazır bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için bütün çalışmaları yapıyoruz." dedi.
LUKAKU'YA TESİSLERİN KAPISI AÇIK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giydiğinin hatırlatılması üzerine Çakmak, Belçikalı yıldızın Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezmek istemesi halinde kendisini ağırlayabileceklerini söyledi.
Çakmak, "Bizim herkese kapımız her zaman açık. Tabii ki şeref verirler, zevkle yaparız. Çünkü babası burada oynarken, kendisi kulübün içinde zamanında gezmiş, oynamış, çocukluğunun belli bir zamanını yaşamış. Zaten benim hatırladığım kadarıyla Metin (Diyadin) hoca da babasının takım arkadaşı. Bizim için zevk olur, gelsin. Bunlar futbolun güzel yanları. Sonuçta 90 dakika sahada oynanıyor, iyi olan o gün kazanıyor ama onun dışında dostluk her zaman her yerde baki. Bizim futbola bakış açımız da böyle." diyerek sözlerini tamamladı.
ARDA GÜLER'DEN BEKLENEN GELİR
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler'in olası transferiyle ilgili de konuşan Çakmak, kulübün satıştan büyük bir gelir beklemediğini söyledi.
Çakmak, "Dolayısıyla çok büyük bir şey gelmez. Tabii Gençlerbirliği için 300 bin, 500 bin avrolar da gelse büyük bir paradır. Ama o satılan rakamlarda bizim alacağımız paralar çok cüzi kalıyor." ifadelerini kullandı.
"KONGRE SÜRECİ AYAĞIMIZA BAĞ OLDU"
Genel kurul sürecini değerlendiren Çakmak, "Benim hiç istemediğim bir genel kurul süreci oldu. Çünkü tam en önemli zamanda, geçen sezonun bittiği, yeni sezonun başlayacağı zamanın tam ortasında genel kurul yapmak zorunda kaldık. Keşke bana karşı olan arkadaşlar, genel kurulda aday olmayacakları halde bu kulübü genel kurula götüreceklerine istifa etselerdi. Biz de kalan arkadaşlarla genel kurulu eylül-ekim ayında yapsaydık daha düzgün olacaktı." ifadelerini kullandı.
Genel kurulun birçok çalışmayı sekteye uğrattığını belirten Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün sponsor anlaşmalarımız, bütün oyuncu transferlerimiz kaldı, her şey bekledi. Bir oyuncuya gidiyorsunuz, 'Sizin bir kongreniz bitsin de ondan sonra geleyim, anlaşayım' durumunda. Bir takıma gidiyorsunuz, oyuncusunu istiyorsunuz, aynı cevabı alıyorsunuz. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir süreç oldu. Bence kongre tamamen yanlış bir zamandaydı. Arkadaşlar madem aday olmayacaklardı keşke bırakıp gitselerdi, benimle anlaşamıyorlarsa istifa etselerdi. Kongre süreci açıkçası biraz ayağımıza bağ oldu."
HEDEF İLK 10
Geçen sezon son anda ligde kalmayı başaran Gençlerbirliği'nin yeni sezondaki hedeflerinden bahseden Çakmak, "Hayal kurmaya gerek yok. Gençlerbirliği için tabii ki her şeyin en iyisini istiyoruz. Ama şu anda Gençlerbirliği'nin bu seneki hedefi ilk 10'da olmak, inşallah Türkiye Kupası'nda yarı final, final oynayabilmek. Bunun ötesinde de taraftarlarımıza güzel futbol seyrettirmek istiyoruz. Geçen seneki gibi korkulu bir süreç yaşamak istemiyoruz. Bunun için de dediğim gibi ilk 10'da bitirecek bir takım kurmayı hedefliyoruz." dedi.
Başkent temsilcisinin Süper Lig'deki tek Ankara ekibi olduğuna dikkat çeken Çakmak, "Hedefimiz Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmek. Onun için de teknik heyetle, yönetim kuruluyla elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlk 10'da bitirirsek Gençlerbirliği için bu sene güzel bir yıl olur." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ"
Sezonun ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecekleri hatırlatılan Çakmak, karşılaşmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önemli ve güzide bir kulübüyle ilk maçı Ankara'da yapmak bizim için güzel bir başlangıç olacak. Her ne kadar hava sıcak da olsa güzel bir maç olacağını temenni ediyorum. Ankaralılar da maça çok büyük ilgi gösteriyor. Dolu bir statta oynanacağını tahmin ediyorum. Tabii ki galibiyet hedefimiz var. Gençlerbirliği'nin her maçta galibiyet hedefi var. Geçen sene yeni bir takımdık, takım olmaya çalışıyorduk. Bir sürü eksikler vardı, onlarda sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene iyi bir başlangıç yapacağız. Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz."
BİLET FİYATLARINA ELEŞTİRİLERE YANIT
Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarına yönelik eleştirileri de değerlendiren Çakmak, geçen sezon Galatasaray karşılaşmasında bilet fiyatının 5 bin 250 lira olduğunu hatırlattı.
Çakmak, "Bu maçın bilet fiyatını Fenerbahçe'ye 5 bin 200 lira, kendi taraftarımıza kale arkasını 4 bin lira yaptık. Maraton tribünü 7 bin lira. Enflasyon oranında artış yapsak bile bundan daha fazla olması lazımdı. Sonuçta Gençlerbirliği ve diğer Anadolu takımlarının en büyük gelirleri, 4 büyük takımla iç sahada yaptığı maçlardaki hasılatlar. Ankara'daki Fenerbahçeliler takımlarını yılda bir defa seyrediyor. Bilet fiyatının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum, zaten satılan biletler de bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Bu sezon geçen sezona göre daha az kombine çıkardıklarını belirten Çakmak, satışa sunulan yaklaşık 9 bin kombinenin tamamının satıldığını söyledi.
FENERBAHÇE'NİN ERTELEME TALEBİ
Çakmak, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesi talebiyle ilgili olarak da kendilerine TFF tarafından görüş sorulmadığını belirtti.
Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olduğunu basından okuduğunu ifade eden Çakmak, "Görüşümüzü sorsalardı teknik heyetimize sorardık, ne karar verirlerse ben onu iletirdim." dedi.
"MAKASIN BU KADAR AÇILDIĞI BİR DÖNEM HATIRLAMIYORUM"
Dört büyüklerin yüksek bütçeli transferlerini değerlendiren Çakmak, futbolda finansal makasın ciddi şekilde açıldığını söyledi.
Çakmak, "Ben de bu işin nereye varacağını çok merak edenlerin başındayım. Biz geçen sene Gençlerbirliği olarak 4 oyuncuya fesih bedelleri dahil 5 milyon avro ödedik. Vergilerle bu maliyet 7 milyon avroyu buldu. Bu, Gençlerbirliği'nin neredeyse finansal yapısını altüst etti. Biz, 7 milyon avroyu nasıl çözeceğimizi düşünüyoruz. Bir taraftan da o takımların oyuncularının maaşlarına, bonservislerine bakıyorum... Ben nereye gideceğini anlamış değilim. Allah Anadolu kulüplerinin sonunu hayır etsin. 1996'dan beri futbolun içindeyim, makasın bu kadar açıldığı bir dönem daha hatırlamıyorum. Diğer Anadolu kulüpleriyle de konuşuyoruz, bütçe anlamında hepimiz hemen hemen aynı yerlerdeyiz. Dört büyük takımın yaptığı transferlere bakınca gerçekten şaşırmamak elde değil." diye konuştu.
"PANİĞE GEREK YOK"
Transferde dikkatli davrandıklarını vurgulayan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kemik bir kadromuz var, eksik mevkilerimizin farkındayız ama bu mevkilere aldığımız oyunculardan verdiğimiz paranın karşılığını almak istiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bakın, geçen seneki şeyleri bir sene boyunca temizlemeye uğraştım. Gençlerbirliği'nin bir oyuncuya vergiler dahil 3,5 milyon avro ödeyip de ondan 3,5 dakika yararlanamama lüksü yok. Biz, onu yapmamaya çalışıyoruz. Benim telefonumda şu an 500 futbolcu önerisi var, çağırayım 10 tanesini yarın imzayı attırırım. 3-5 futbolcunun sözleşmesini feshederim. İki ay sonra da 'Hadi arkadaşlar ben gidiyorum.' derim. Aynı kısır döngüden kurtulamaz Gençlerbirliği o zaman. Hocamızın eksik bölgelerdeki beklentilerini biliyoruz. Hocamız izliyor, teknik ekip izliyor, kendileri oyunculara karar veriyor. En son parasal noktada ben pazarlığı yapıyorum. Önümüzdeki hafta 1-2 oyuncuyu daha kadromuza kattığımız zaman zaten ortalamanın üzerinde bir kadromuz olacak. Paniğe gerek yok, hata yapmayalım yeter. Çünkü o hatanın dönüşü olmuyor."
SPONSORLUK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İsim sponsorluğu konusunda birkaç firmayla görüştüklerini belirten Çakmak, kongre sürecinin bu çalışmaları da olumsuz etkilediğini söyledi.
Çakmak, "Kongre süreci Gençlerbirliği'ni bu anlamda ciddi yaraladı, birçok şeyi sekteye uğrattı. En başta da isim sponsorluğu var. Ligin ikinci haftasına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Formamızda da eksik reklam alanlarımız var, onları da tamamlamaya çalışıyoruz. İkinci haftadan itibaren formamızdaki eksik sponsorlukları da tamamlayıp Gençlerbirliği'ni tam lige hazır bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için bütün çalışmaları yapıyoruz." dedi.
LUKAKU'YA TESİSLERİN KAPISI AÇIK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giydiğinin hatırlatılması üzerine Çakmak, Belçikalı yıldızın Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezmek istemesi halinde kendisini ağırlayabileceklerini söyledi.
Çakmak, "Bizim herkese kapımız her zaman açık. Tabii ki şeref verirler, zevkle yaparız. Çünkü babası burada oynarken, kendisi kulübün içinde zamanında gezmiş, oynamış, çocukluğunun belli bir zamanını yaşamış. Zaten benim hatırladığım kadarıyla Metin (Diyadin) hoca da babasının takım arkadaşı. Bizim için zevk olur, gelsin. Bunlar futbolun güzel yanları. Sonuçta 90 dakika sahada oynanıyor, iyi olan o gün kazanıyor ama onun dışında dostluk her zaman her yerde baki. Bizim futbola bakış açımız da böyle." diyerek sözlerini tamamladı.