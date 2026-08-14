Okan Buruk'tan Çorum FK öncesi flaş toplantı!

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Arca Çorum FK'yı konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesinde öğrencileriyle bir araya gelerek sezonun ilk maçı öncesi takıma motivasyon yükledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

RAMS Park'ta taraftarının karşısına çıkacak Galatasaray'da sezonun ilk maçı büyük önem taşıyor. Transfer döneminde yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda taraftarların transfer beklentisi sürerken, Buruk'un oyuncularından tüm bu gündemi geride bırakmalarını istediği belirtildi.





"SAHADA KONUŞACAĞIZ"

Takımına yeni sezon hedeflerini anlatan Okan Buruk, transfer gündeminin ve dışarıdaki tartışmaların oyuncuların konsantrasyonunu etkilememesi gerektiğini vurguladı.





"Bizim işimiz sahada konuşmak. Transfer gündemi, taraftarın beklentileri ve dışarıdaki yorumlar bizim kontrolümüzde değil. Biz sahaya çıktığımızda sadece Galatasaray formasını ve önümüzdeki maçı düşünmeliyiz." ifadelerini kullanan Buruk, oyuncularından tamamen karşılaşmaya odaklanmalarını istedi.





"5. ŞAMPİYONLUK İÇİN İLK ADIM"

Üst üste 5. şampiyonluk hedefinin önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, sezonun ilk maçının psikolojik açıdan da büyük önem taşıdığını belirtti.





"Geçen sezon yaptıklarımız artık geride kaldı. Yeni bir sezon ve yeni bir hedef var. Beşinci şampiyonluk için ilk adımı atacağız. Bunun için de ilk maçtan itibaren ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu göstermeliyiz." diyen Buruk, oyuncularına mücadele boyunca yüksek konsantrasyon istediğini aktardı.





"TARAFTARIMIZA MESAJ VERMELİYİZ"

Çorum FK'nın Süper Lig'deki ilk maçına çıkacağını hatırlatan Buruk, rakibin motivasyonuna dikkat çekti.





"Rakibimiz Süper Lig'e yeni çıktı ve büyük bir motivasyonla gelecek. Bizim de aynı ciddiyetle sahada olmamız gerekiyor. Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Onlara sezonun ilk maçından itibaren şampiyonluk inancımızı göstermeliyiz." şeklinde konuşan Buruk, takımın ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü eline almasını istedi.





"HİKAYEYİ BİZ YAZACAĞIZ"

Galatasaray'ın başında üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Buruk, yeni sezonda tarihe geçmek istiyor.





1996-2000 yılları arasında Fatih Terim yönetiminde üst üste 4 şampiyonluk elde eden Galatasaray, 2022-2026 döneminde aynı başarıyı Okan Buruk ile tekrarladı.





Sarı-kırmızılıların hedefi, bu sezon şampiyon olarak seriyi 5'e çıkarmak.



"Bu sezonun hikayesini ilk maçtan itibaren biz yazacağız. Başlangıcı güçlü yaparsak gerisi gelecektir." diyen Okan Buruk, oyuncularından Çorum FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almalarını istedi.



