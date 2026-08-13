Fenerbahçe otobüsü saldırısında kritik gelişme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzon programı kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması Programı'na katılan Bakan Gürlek, burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında konuşan Gürlek, "4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı, biliyorsunuz. Bu bizim, özellikle Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari." dedi.
SORUŞTURMA BAŞSAVCILIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gürlek, "Burada soruşturma yapma yetkisi Başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu, o konuda ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı." ifadelerini kullandı.
FAİLİ MEÇHUL SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Gürlek, söz konusu operasyonun Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosu'nun çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Yani faili meçhul suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bunu ilgiyle, kararlılıkla, özellikle faili meçhul suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.
2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında konuşan Gürlek, "4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı, biliyorsunuz. Bu bizim, özellikle Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari." dedi.
SORUŞTURMA BAŞSAVCILIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gürlek, "Burada soruşturma yapma yetkisi Başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu, o konuda ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı." ifadelerini kullandı.
FAİLİ MEÇHUL SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Gürlek, söz konusu operasyonun Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosu'nun çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Yani faili meçhul suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bunu ilgiyle, kararlılıkla, özellikle faili meçhul suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.