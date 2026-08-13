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Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kararını sosyal medyadan açıkladı!

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Jayden Oosterwolde, sosyal medyada bir taraftara verdiği yanıtla kararını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 08:55
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kararını sosyal medyadan açıkladı!
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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanan ilk maçta sakatlanan 25 yaşındaki oyuncu, bir taraftarın kendisine yazdığı "Bizimle kal" yorumuna yanıt verdi.

"KALACAĞIM!"

Oosterwolde, taraftarın mesajına "Kalacağım!" karşılığını vererek Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin kararını açıkladı.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 112 maçta görev yaptı. Oosterwolde bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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