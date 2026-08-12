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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı son 16 turuna yükseldi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 mağlup etti. Grubunu 4 galibiyet ve 12 puanla ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Japonya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı son 16 turuna yükseldi
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli takım, grup etabını ikinci sırada tamamladı.

ŞİLİ'YE SET VERMEDİ

Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Şili karşısında ilk seti 25-16 kazandı. İkinci seti 25-15 alan milliler, üçüncü sette de rakibine 25-13 üstünlük sağlayarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye, A Grubu'ndaki beş maç sonunda 4 galibiyet ve 12 puana ulaşarak ikinci sırayı aldı ve son 16 turuna yükseldi.

RAKİP JAPONYA

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, son 16 turunda yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele TSİ 00.00'da başlayacak.

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