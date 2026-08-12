Galatasaray Balogun'un şartlarını sordu!

Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında Folarin Balogun için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, son günlerde Balogun için temas kuran kulüpler arasında yer aldı ve oyuncunun transfer şartlarını sordu.
MONACO ŞARTLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de Folarin Balogun için temas kurduğu belirtildi.
AS Monaco'nun, oyuncuyla ilgilenen kulüplere olası anlaşmanın şartları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
TOTTENHAM İÇİN SOMUT GELİŞME YOK
Balogun ile adı geçen Tottenham konusunda ise şu aşamada somut veya ileri düzey bir gelişme bulunmadığı ifade edildi.
MONACO ŞARTLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de Folarin Balogun için temas kurduğu belirtildi.
AS Monaco'nun, oyuncuyla ilgilenen kulüplere olası anlaşmanın şartları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
TOTTENHAM İÇİN SOMUT GELİŞME YOK
Balogun ile adı geçen Tottenham konusunda ise şu aşamada somut veya ileri düzey bir gelişme bulunmadığı ifade edildi.