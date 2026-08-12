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Galatasaray Balogun'un şartlarını sordu!

Galatasaray, Monaco forması giyen forvet Folarin Balogun'un transfer şartlarını sordu. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 10:46
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray Balogun'un şartlarını sordu!
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Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında Folarin Balogun için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, son günlerde Balogun için temas kuran kulüpler arasında yer aldı ve oyuncunun transfer şartlarını sordu.

MONACO ŞARTLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de Folarin Balogun için temas kurduğu belirtildi.

AS Monaco'nun, oyuncuyla ilgilenen kulüplere olası anlaşmanın şartları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

TOTTENHAM İÇİN SOMUT GELİŞME YOK

Balogun ile adı geçen Tottenham konusunda ise şu aşamada somut veya ileri düzey bir gelişme bulunmadığı ifade edildi.

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