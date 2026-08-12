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Trabzonspor büyük oynuyor!

Fatih Tekke'nin radarındaki Yunus Musah için İtalyan devi Milan kiralamaya sıcak ama teknik patron Amorim zaman istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 09:18
Haber: Sabah
Trabzonspor büyük oynuyor!
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Trabzonspor bir taraftan forvet, bir yandan da orta saha için takviye hazırlığında... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Milan'ın genç orta saha oyuncusu Yunus Musah için temasta. İtalyan ekibi ve oyuncunun bordo-mavililere sıcak baktığı, Fatih Tekke'nin de istediği futbolcu için sürecin devam ettiği öğrenildi.

Yunus Musah'ı bir süredir yakın takibe alan tecrübeli teknik adamın, Amerikalı futbolcunun saha içi dinamizminden ve yeteneklerinden oldukça etkilendiği bildirildi.

AMORIM GÖRMEK İSTİYOR

Ancak Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Musah'ı takımın yeni sezon projesinde tutmak istiyor. Ünlü çalıştırıcının, 23 yaşındaki oyuncuyu kadro planlamasında değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

TRABZONSPOR SICAK TAKİPTE

Karadeniz ekibi ise Milan'daki kadro politikasına göre süreci yönetip somut adımlar atmanın peşinde. 

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