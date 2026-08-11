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Kocaelispor, Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu kadrosuna katarak deneyimli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 19:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Berkan Kutlu ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kutlu, İsviçre ekiplerinden Monthey'in altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'da forma giydi.

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