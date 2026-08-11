Kocaelispor, Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Berkan Kutlu ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kutlu, İsviçre ekiplerinden Monthey'in altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'da forma giydi.
Kutlu, İsviçre ekiplerinden Monthey'in altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'da forma giydi.
✍️Kocelispor, Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/LQHAjpln8N
— Sporx (@sporx) August 11, 2026