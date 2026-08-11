Haber Tarihi: 11 Ağustos 2026 17:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 17:31

Basketbol Potası Kaç Metre? Pota Yüksekliği ve Ölçüleri

Basketbolda potanın yerden yüksekliği, uluslararası standartlara göre 3,05 metredir. Bu ölçü, FIBA tarafından düzenlenen resmi müsabakalar için kullanılan standarttır.

Basketbol Potası Kaç Metre? Pota Yüksekliği ve Ölçüleri
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NBA'de de pota yüksekliği 3,05 metre olarak uygulanır. Bu nedenle profesyonel basketbolda potanın yüksekliği organizasyona göre değişmez.
Basketbol potası yerden kaç cm yüksekte?

Basketbol potasının çemberinin üst kısmı, oyun zemininin 3 metre 5 santimetre üzerinde bulunur.

Başka bir ifadeyle:

3,05 metre = 305 santimetre

Bu yükseklik, profesyonel basketbolda kullanılan standart pota ölçüsüdür.

Basketbol potasının çember çapı kaç cm?

Basketbol potasının çemberinin iç çapı yaklaşık 45 santimetredir. FIBA standartlarında çemberin iç çapı 450-459 milimetre arasında olmalıdır.


Çember, pota tahtasına sağlam şekilde sabitlenir ve topun içinden geçebileceği standart ölçülere sahip olur.

Basketbol pota tahtasının ölçüleri nedir?

Resmi basketbol müsabakalarında kullanılan pota tahtası dikdörtgen şeklindedir.

FIBA standartlarına göre pota tahtasının ölçüleri:

Genişlik: 1,80 metre
Yükseklik: 1,05 metre

Pota tahtasının üzerinde ayrıca şutların hedeflenmesine yardımcı olan dikdörtgen bir alan bulunur.

Basketbol filesi kaç cm?

Pota çemberine takılan file, topun çemberden geçtiğini kolay şekilde göstermesi için kullanılır. Resmi müsabakalarda kullanılan file genellikle 40-45 santimetre uzunluğundadır.

File, çemberin alt bölümüne belirlenen noktalardan bağlanır.

Basketbol potası neden 3,05 metre?

3,05 metrelik pota yüksekliği basketbolun standartlarından biri haline gelmiştir. Bu yükseklik, farklı ülkelerde ve organizasyonlarda oynanan basketbol karşılaşmalarının aynı temel ölçüler üzerinden yapılmasını sağlar.

Oyuncuların boyu ve fiziksel özellikleri değişse de profesyonel basketbolda potanın yüksekliği sabit kalır.

Basketbol potası NBA'de kaç metre?

NBA'de de potanın çemberi yerden 3,05 metre yüksekliktedir. Dolayısıyla FIBA basketbolu ile NBA arasında pota yüksekliği açısından bir fark bulunmaz.

Farklılıklar daha çok maç süresi, saha ölçüleri ve bazı oyun kurallarında görülür.

Sonuç: Basketbol Potası Kaç Metre?

Basketbolda standart pota yüksekliği 3,05 metredir. Bu ölçü hem FIBA organizasyonlarında hem de NBA'de uygulanır. Pota tahtası 1,80 metre genişliğinde ve 1,05 metre yüksekliğinde, çemberin iç çapı ise yaklaşık 45 santimetredir.

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