Süper Lig'de statlar hazır!

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala karşılaşmaların oynanacağı statlar hazır. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin 69. sezonu, 14 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile yeni ekiplerden Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de mücadele edecek 18 takım, iç saha karşılaşmalarını 18 farklı statta oynayacak. Lig müsabakaları toplam 13 ilde gerçekleştirilecek.
İstanbul'dan 6 takımın yer alacağı Süper Lig'de Ankara, İzmir, Trabzon, Konya, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum'dan da birer ekip mücadele edecek.
EN YÜKSEK KAPASİTE RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park, 53 bin 387 kişilik kapasitesiyle 2026-2027 sezonunda Süper Lig'in en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadı olacak.
2011 yılından bu yana hizmet veren RAMS Park'ı, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı 47 bin 911 kişilik Chobani Stadı takip ediyor.
Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı Tüpraş Stadı ise 42 bin 684 kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor.
EN DÜŞÜK KAPASİTE NECMİ KADIOĞLU STADI'NDA
Yeni sezonda Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar arasında en düşük seyirci kapasitesine Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı sahip.
Eyüpspor'un iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak stat 4 bin 274 seyirci kapasitesinde bulunuyor.
Corendon Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Alanya Oba Stadı 9 bin 785, Çorum FK'nin kullanacağı Çorum Şehir Stadı 13 bin 119, Kasımpaşa'nın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise 13 bin 797 kişilik kapasiteye sahip.
MODERN STATLAR ÖNE ÇIKIYOR
Süper Lig karşılaşmaları yeni sezonda son yıllarda yapılan veya yenilenen çok sayıda statta oynanacak.
RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, Alanya Oba Stadı, Gaziantep Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı, Eryaman Stadı, Kocaeli Stadı, Çaykur Didi Stadı, Diyarbakır Stadı ve Çorum Şehir Stadı 2008 yılından sonra açılan tesisler arasında yer alıyor.
Chobani Stadı ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı da yapılan yenileme çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet vermeyi sürdürüyor.
SÜPER LİG'DE STATLAR VE KAPASİTELERİ
Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre yeni sezonda takımların kullanacağı statlar ve seyirci kapasiteleri şöyle:
Galatasaray - RAMS Park: 53 bin 387
Fenerbahçe - Chobani: 47 bin 911
Beşiktaş - Tüpraş: 42 bin 684
Konyaspor - MEDAŞ Konya Büyükşehir: 41 bin 135
Trabzonspor - Papara Park: 41 bin 61
Kocaelispor - Kocaeli: 34 bin 829
Samsunspor - Samsun Yeni 19 Mayıs: 34 bin 346
Amed Sportif Faaliyetler - Diyarbakır: 30 bin 480
Gaziantep FK - Gaziantep: 30 bin 320
Göztepe - ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi: 23 bin 376
Erzurumspor FK - Erzurum Kazım Karabekir: 21 bin 374
Gençlerbirliği - Eryaman: 20 bin
İstanbul Başakşehir - Başakşehir Fatih Terim: 17 bin 67
Çaykur Rizespor - Çaykur Didi: 14 bin 879
Kasımpaşa - Recep Tayyip Erdoğan: 13 bin 797
Çorum FK - Çorum Şehir: 13 bin 119
Corendon Alanyaspor - Alanya Oba: 9 bin 785
Eyüpspor - Esenyurt Necmi Kadıoğlu: 4 bin 274
Süper Lig'de mücadele edecek 18 takım, iç saha karşılaşmalarını 18 farklı statta oynayacak. Lig müsabakaları toplam 13 ilde gerçekleştirilecek.
İstanbul'dan 6 takımın yer alacağı Süper Lig'de Ankara, İzmir, Trabzon, Konya, Antalya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum'dan da birer ekip mücadele edecek.
EN YÜKSEK KAPASİTE RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park, 53 bin 387 kişilik kapasitesiyle 2026-2027 sezonunda Süper Lig'in en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadı olacak.
2011 yılından bu yana hizmet veren RAMS Park'ı, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı 47 bin 911 kişilik Chobani Stadı takip ediyor.
Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı Tüpraş Stadı ise 42 bin 684 kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor.
EN DÜŞÜK KAPASİTE NECMİ KADIOĞLU STADI'NDA
Yeni sezonda Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar arasında en düşük seyirci kapasitesine Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı sahip.
Eyüpspor'un iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak stat 4 bin 274 seyirci kapasitesinde bulunuyor.
Corendon Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Alanya Oba Stadı 9 bin 785, Çorum FK'nin kullanacağı Çorum Şehir Stadı 13 bin 119, Kasımpaşa'nın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise 13 bin 797 kişilik kapasiteye sahip.
MODERN STATLAR ÖNE ÇIKIYOR
Süper Lig karşılaşmaları yeni sezonda son yıllarda yapılan veya yenilenen çok sayıda statta oynanacak.
RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, Alanya Oba Stadı, Gaziantep Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı, Eryaman Stadı, Kocaeli Stadı, Çaykur Didi Stadı, Diyarbakır Stadı ve Çorum Şehir Stadı 2008 yılından sonra açılan tesisler arasında yer alıyor.
Chobani Stadı ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı da yapılan yenileme çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet vermeyi sürdürüyor.
SÜPER LİG'DE STATLAR VE KAPASİTELERİ
Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre yeni sezonda takımların kullanacağı statlar ve seyirci kapasiteleri şöyle:
Galatasaray - RAMS Park: 53 bin 387
Fenerbahçe - Chobani: 47 bin 911
Beşiktaş - Tüpraş: 42 bin 684
Konyaspor - MEDAŞ Konya Büyükşehir: 41 bin 135
Trabzonspor - Papara Park: 41 bin 61
Kocaelispor - Kocaeli: 34 bin 829
Samsunspor - Samsun Yeni 19 Mayıs: 34 bin 346
Amed Sportif Faaliyetler - Diyarbakır: 30 bin 480
Gaziantep FK - Gaziantep: 30 bin 320
Göztepe - ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi: 23 bin 376
Erzurumspor FK - Erzurum Kazım Karabekir: 21 bin 374
Gençlerbirliği - Eryaman: 20 bin
İstanbul Başakşehir - Başakşehir Fatih Terim: 17 bin 67
Çaykur Rizespor - Çaykur Didi: 14 bin 879
Kasımpaşa - Recep Tayyip Erdoğan: 13 bin 797
Çorum FK - Çorum Şehir: 13 bin 119
Corendon Alanyaspor - Alanya Oba: 9 bin 785
Eyüpspor - Esenyurt Necmi Kadıoğlu: 4 bin 274