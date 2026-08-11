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Dumars: "Pelicans için doğru takasları bulamadık"

New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Dumars, takımın sessiz geçen yaz döneminden taraftarların duyduğu hayal kırıklığını anladığını ancak yalnızca hamle yapmış olmak için kadroda değişikliğe gitmek istemediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 15:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dumars: 'Pelicans için doğru takasları bulamadık'
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New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Dumars, takımın sessiz geçen yaz döneminden taraftarların duyduğu hayal kırıklığını anladığını ancak yalnızca hamle yapmış olmak için kadroda değişikliğe gitmek istemediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Dumars, takımın bu yaz transfer piyasasında sessiz kalmasının taraftarlarda yarattığı hayal kırıklığının farkında olduğunu söyledi.

Dumars, Pelicans'ın yaz boyunca birçok takımla görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak kulüp açısından doğru olduğunu düşündükleri bir anlaşmanın ortaya çıkmadığını belirtti.

"Birçok farklı takımla çok sayıda görüşme gerçekleştirdik" diyen Dumars, "Ancak günün sonunda önünüzdeki anlaşmanın doğru olup olmadığına karar vermeniz gerekiyor. Sırf bir hamle yapmış olmak için hamle yapmak istemezsiniz. Yapacağımız hamlenin bizim için doğru olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pelicans'ın basketbol operasyonlarındaki en yetkili isim olan Dumars, takımın sessiz kalmasının kendisinin ve yönetimin hamle yapmak için çaba göstermemesinden kaynaklanmadığının da altını çizdi.

Dumars, "Yapabileceğiniz bazı anlaşmalar önünüze geldiğinde, bunların sizi daha iyi hale getirip getirmeyeceğine ve ihtiyacınız olan parçaları sağlayıp sağlamayacağına karar vermeniz gerekiyor" dedi.

"Şu ana kadar hamle yapmamış olmamız, yeterince çaba göstermediğimiz veya hiçbir şey yapmak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Bu yaz birçok takımla görüşmeler yaptık. Ancak benim gözümde bizi daha iyi hale getirecek ve gerçekleşmesi için onay vermeye değer büyük bir anlaşma ortaya çıkmadı."

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