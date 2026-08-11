Clippers, olası NBA cezalarına karşı tahkime gitmeye hazır

Los Angeles Clippers'ın, Kawhi Leonard'la bağlantılı maaş sınırı ihlali iddialarıyla ilgili NBA soruşturması sonucunda verilebilecek cezaların boyutuna bağlı olarak tahkim yoluna başvurmaya hazır olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Stein Line'ın kaynaklarına göre Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'la bağlantılı maaş sınırı kurallarının ihlal edildiği iddiaları hakkında NBA tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kulübe verilebilecek cezaların ağırlığına bağlı olarak tahkim yoluna gitmeye hazırlanıyor.
Clippers yönetimi, soruşturmanın başlangıcından bu yana Leonard'a Aspiration aracılığıyla dolaylı yoldan para aktarılmadığını ve ligin toplu iş sözleşmesinin başka herhangi bir şekilde ihlal edilmediğini savunuyor.
Kaynaklara göre kulüp sahibi Steve Ballmer'ın, NBA'in olası yaptırımlarına karşı elindeki tüm hukuki ve idari yollara başvurması bekleniyor.
Leonard ise süreç boyunca NBA Oyuncular Birliği'nden (NBPA) kamuoyu önünde destek gördü. NBPA İcra Direktörü David Kelly, geçen ay Las Vegas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Leonard'ın Clippers'taki döneminde yaptığı çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla doğrudan bağlantılı herhangi bir usulsüzlük konusunda sendikanın ortada somut bir durum olduğuna inanmadığını söylemişti.
Bazı lig kaynakları, soruşturmanın kamuoyuna yansıtılandan daha ileri bir aşamada olabileceğine inanıyor. Clippers'a belirli düzeyde yaptırımlar uygulanmasını içeren bir kararın önümüzdeki altı hafta içerisinde çıkabileceği ve bunun Leonard'ın Toronto Raptors'a takasının tamamlanmasının önünü açabileceği düşünülüyor.
NBA Başkanı Adam Silver, temmuz ayının ortalarında soruşturmanın geldiği noktayla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Silver, "Benim bildiğim kadarıyla Wachtell şu anda topladığı bilgileri inceleme ve bu bilgilerden sonuç çıkarma aşamasında. Dolayısıyla evet, bunun tamamlanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Hatta yeni sezon başlamadan önce tamamlanması gerektiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu iddialar ilk olarak geçtiğimiz eylül ayında Pablo Torre tarafından bir dizi podcast bölümünde gündeme getirilmişti.
Clippers yönetimi, soruşturmanın başlangıcından bu yana Leonard'a Aspiration aracılığıyla dolaylı yoldan para aktarılmadığını ve ligin toplu iş sözleşmesinin başka herhangi bir şekilde ihlal edilmediğini savunuyor.
Kaynaklara göre kulüp sahibi Steve Ballmer'ın, NBA'in olası yaptırımlarına karşı elindeki tüm hukuki ve idari yollara başvurması bekleniyor.
Leonard ise süreç boyunca NBA Oyuncular Birliği'nden (NBPA) kamuoyu önünde destek gördü. NBPA İcra Direktörü David Kelly, geçen ay Las Vegas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Leonard'ın Clippers'taki döneminde yaptığı çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla doğrudan bağlantılı herhangi bir usulsüzlük konusunda sendikanın ortada somut bir durum olduğuna inanmadığını söylemişti.
Bazı lig kaynakları, soruşturmanın kamuoyuna yansıtılandan daha ileri bir aşamada olabileceğine inanıyor. Clippers'a belirli düzeyde yaptırımlar uygulanmasını içeren bir kararın önümüzdeki altı hafta içerisinde çıkabileceği ve bunun Leonard'ın Toronto Raptors'a takasının tamamlanmasının önünü açabileceği düşünülüyor.
NBA Başkanı Adam Silver, temmuz ayının ortalarında soruşturmanın geldiği noktayla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Silver, "Benim bildiğim kadarıyla Wachtell şu anda topladığı bilgileri inceleme ve bu bilgilerden sonuç çıkarma aşamasında. Dolayısıyla evet, bunun tamamlanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Hatta yeni sezon başlamadan önce tamamlanması gerektiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu iddialar ilk olarak geçtiğimiz eylül ayında Pablo Torre tarafından bir dizi podcast bölümünde gündeme getirilmişti.