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Kawhi Leonard, Raptors takasının kamp öncesinde resmileşmesini bekliyor

Los Angeles Clippers'tan Toronto Raptors'a takası NBA'in yürüttüğü maaş sınırı soruşturması nedeniyle beklemeye alınan Kawhi Leonard'ın, anlaşmanın antrenman kampı başlamadan önce resmiyet kazanacağına inandığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kawhi Leonard, Raptors takasının kamp öncesinde resmileşmesini bekliyor
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Los Angeles Clippers'tan Toronto Raptors'a takası NBA'in yürüttüğü maaş sınırı soruşturması nedeniyle beklemeye alınan Kawhi Leonard'ın, anlaşmanın antrenman kampı başlamadan önce resmiyet kazanacağına inandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Stein Line'ın lig kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers'ın maaş sınırı kurallarını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili NBA tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle takas süreci askıda kalmasına rağmen, Toronto Raptors'a transferinin antrenman kampı öncesinde tamamlanacağı düşüncesini koruyor.

Raptors, 30 Haziran'da Leonard karşılığında Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı ve bir draft hakkı takaslama hakkını Clippers'a göndermek üzere anlaşmaya varmıştı. Ancak Toronto yönetimi, ligin soruşturmasında henüz bir sonuca ulaşılmaması nedeniyle 9 Temmuz'da, resmi takas görüşmesi yapılmadan önce işlemi durdurmuştu.

Kaynaklara göre Leonard'ın menajeri Harrison Gaines, süreç boyunca NBA Oyuncular Birliği (NBPA) ile düzenli temas halinde kaldı. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz bünyesindeki müfettişler ise 11'inci ayına giren soruşturma kapsamındaki incelemelerini sürdürüyor.

Kaynaklar, Leonard'ın takasın eninde sonunda tamamlanacağına güçlü şekilde inandığını ve böylece 28 Eylül'de düzenlenecek Raptors Medya Günü ile ardından Quebec City'de gerçekleştirilecek antrenman kampı öncesinde Toronto'ya katılmayı beklediğini belirtti.

Takasın ayrıca 35 yaşındaki Leonard'ın Raptors ile çok yıllı yeni bir sözleşme konusunda görüşerek takımda gelecek sezonun ötesinde de kalacağı beklentisiyle yapılandırıldığı bildirildi. Mevcut kontratının son yılına girecek Leonard, 2026-27 sezonunda 50,3 milyon dolar kazanacak.

NBA Başkanı Adam Silver ise soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda kesin bir tarih vermedi. Silver, temmuz ayında Las Vegas'ta düzenlenen Yaz Ligi sırasında konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya yalnızca "bu yaz" içerisinde durumun netlik kazanmasının beklendiğini söylemişti.

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